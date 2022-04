Jon Sistiaga, altavoz de la barbarie

Jon Sistiaga (Irún, 1967) ha aparcado de forma momentánea el cuaderno y bolígrafo de periodista para adentrarse en el mundo de una ficción muy real, sin necesidad de contraste pero con el tuétano impregnado de experiencias propias y muchos 'off the record' cargados de crudeza durante décadas en el País Vasco.

'Purgatorio' es su primera novela y afronta un complejo asunto como son las heridas que aún siguen sin suturar del todo en Euskadi, un trabajo que presentará en Gran Canaria este miércoles a las 18.00 horas en la Biblioteca Pública dentro del programa 'No solo libros'.

Sistiaga ha querido que 'Purgatorio' no se recuerde como un relato de ficción más. Quiere que el lector conozca un poco más no solo del conflicto vasco, sino de todos los que están presentes en nuestra sociedad y que, de paso, el lector se pregunte a sí mismo si todavía se está a tiempo de reparar todo lo que se hizo mal.

«'Purgatorio' va más allá del conflicto vasco porque, para empezar, no hablo de ETA sino de una organización. Quería hablar de la utilización de la violencia para conseguir unos fines y como la propia violencia acaba devorando los ideales que la promovieron», manifestó.

Es la «necesidad de perdonar que hay en todos lugares donde hay conflictos. Que la gente conozca cuáles son los mecanismos de personas supuestamente sensatas que convencen a miles de jóvenes de que tienen que dar su vida y quitar otras porque son los elegidos para esa causa».

Sistiaga sentía «que aún me quedaban cosas por contar de lo ocurrido en mi tierra», señaló, «a la vez que aproveché mi conocimiento sobre este asunto para profundizar en él. He cubierto atentados, funerales, detenciones... tenía tan adentro la triste historia de ETA que me salió solo».

Para este periodista, «es descorazonador que nuestros jóvenes en las universidades no sepan quién era Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez o Ernest Lluch. Han pasado página tan rápido después de años bárbaros que ha hecho que nos olvidásemos de hacer los deberes. Enseñar a nuestros hijos y nietos de lo mal que lo hicimos hace apenas 10 años», destacó Sistiaga.