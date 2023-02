Shakira sigue facturando con nueva canción y más dardos contra Piqué y Clara Chía

Nueva canción, nuevos dardos a Gerard Piqué y Clara Chía y nueva facturación de Shakira. Esta vez, su nuevo tema ha sido en compañía de su compatriota KarolG. y bajo el título de 'TQG' (Te quedó grande) donde las dos artistas colombianas han trabajado juntas para cantarle al desamor y el despecho. Tras varias semanas de expectación, las dos artistas han dado a conocer una canción en la que no paran de mandar 'recados' a sus dos exparejas: Shakira con el exfutbolista Gerard Piqué y Karol G. con el rapero Anuel AA.

La canción ha sido publicada a las 6 horas de la mañana, hora española, las 12 de la noche en Barranquilla y se ha hecho pública de forma simultánea en todas las plataformas musicales. El videoclip del tema se ha estrenado en YouTube y muestra a las dos colombianas en diversos escenarios en los que van pasando del fuego al hielo, en una demostración más de la temática del tema.

'TQG' (Te quedó grande) es una de las canciones de Karol G y forma parte de su nuevo álbum titulado 'Mañana será bonito', que ha salido publicado este viernes 24 de febrero. La artista colombiana se despacha a gusto contra su expareja, Anuel AA, con quien estuvo prometida pero con la que terminó su relación tras varias infidelidades.

Por su parte, Shakira, ha vuelto a cargar contra el exfutbolista y su pareja Clara Chía en esta canción con frases como «Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío, lo que vivimos se me olvidó, pero ya estoy puesta pa' lo mío». Unas palabras que dejan claro que no parece haber perdonado a ninguno de los dos.

'Unas palabras' para Clara Chía

La de Barranquilla deja entrever en la canción que Gerard Piqué ha mostrado su disposición por volver con ella pero ella no tiene la misma intención: «Ahora tú quieres volver se te nota. Espérame ahí que yo soy idiota». Una idea que se repite en otra de las frases de la canción:: «Qué haces buscándome melao, si sabes que yo errores no repito».

Y como ocurriera en la canción con Bizarrap, también tiene 'unas palabras' para Clara Chía, la nueva pareja de Gerard Piqué:: «Lo que tu novia me tiró, eso no da rabia yo me río».

Y mientras tanto, el vídeo de la canción, que ya ha superado el millón de visualizaciones en Youtube en epnas una hora, será un éxito y la de Barranquilla seguirá facturando.

Letra de la canción 'TQG' de Shakira y Karol G

La que te dijo que un vacío se llenó

con otra persona te miente.

Es como tapar una herida con maquillaje

no se ve pero se siente

Te fuiste diciendo que me superaste

y te conseguiste nueva novia

lo que ella no sabe es que tú todavía

me estás viendo toda' las historias

Bebé ¿qué fue?

No pues que muy tragadito (tragadito)

Qué haces buscándome melao

Si sabes que yo errores no repito (Papi)

Dile a tu nueva bebé

que por hombre no compito

que deje de estar tirando,

que al menos yo te tenía bonito

Verte con la nueva me dolió

pero yo estoy puesta pa' lo mío

Lo que vivimos se me olvidó

y eso es lo que te tiene ofendido

Y hasta la vida me mejoró

por acá uste' ya no es bienvenido

lo que tu novia me tiró

eso no da rabia yo me río (yo me río)

No tengo tiempo pa' lo que no aporte

ya cambé mi norte haciendo dinero como deporte

llenando la cuenta los shows, el parking y el pasaporte

Estoy más dura dicen los reportes

Ahora tú quieres volver se te nota (mmm sí)

Espérame ahí que yo soy idiota

Se te olvidó que yo estoy en otra

que te quedó grande la Bichota

Bebé que fue (fue)

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándome melao

Si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé

que por hombre no compito

que deje de estar tirando,

que al menos yo te tenía bonito

(Shakira Shakira)

Tú te fuiste y yo me puse triple M

más buena, más dura, más level

volver contigo never, tú eres la mala suerte

porque ahora las bendiciones me llueven

Y quieres volver ya lo suponía

dándole like a la foto mía

tú buscando por fuera la comida

y yo pensando que era la monotonía

Y quieres volver ya lo suponía

dándole like a la foto mía

Te ves feliz con tu nueva vida pero

si ella supiera que me buscas todavía

Bebé que fue (fue)

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándome melao

Si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé

que por hombre no compito

que no tiene buena mano

que yo al menos te tenía bonito

Mi amor es que usted se alejó mucho

y yo de lejos no veo bebé