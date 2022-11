Shakira y Piqué, más cerca del acuerdo

Solo habían pasado 48 horas de la emotiva despedida de Gerard Piqué en el Camp Nou, cuando el futbolista se enfrentaba a otra cita trascendental. Este lunes, el defensa se citaba con su expareja, Shakira, en el que fue su hogar familiar de Barcelona, para intentar llegar a un acuerdo sobre su separación. Se trataba del quinto encuentro de la expareja tras su polémica separación en la que el principal escollo es la custodia de los dos hijos que tienen en común, Milan, de 9 años, y Sasha, de 7.

El hecho de que la reunión se haya producido en la casa que compartieron y en la que actualmente reside Shakira, en lugar de en el despacho de los abogados, ha llamado especialmente la atención. De hecho, llegó a trascender que la artista había contratado un catering para recibir a su ex y a su letrado en casa. Algo que también parecía augurar que les llevaría horas, igual que había sucedido en las anteriores ocasiones en las que, a pesar de pasar largo tiempo negociando, no habían logrado alcanzar acuerdo alguno.

A pesar de la expectación, no hubo rastro público ni de la cantante ni del futbolista. Sin embargo, sí pudimos ver a los representantes legales de ambos, Pilar Mañé, abogada de Shakira, y Ramón Tamborero, letrado del Piqué. Era precisamente Tamborero quien se mostraba esperanzado justo antes de entrar en la residencia de la estrella internacional y reconocía que existe «mucha voluntad» por las dos partes para llegar a un acuerdo. «Si no, no estaríamos aquí», apuntaba. Y es que el defensa central está volcado en organizar su nueva vida ya fuera del césped de los campos de fútbol.

El interés de Shakira por trasladar su residencia a Miami junto a sus hijos ha sido desde el inicio la principal diferencia entre la expareja ya que el equipo legal del futbolista ha defendido que Piqué quiere ser «un padre presente», como había venido siendo hasta ahora. De hecho, los pequeños Milan y Sasha no faltaron a la despedida de su padre del Camp Nou el pasado sábado, antes de su adiós definitivo a los terrenos de juego que será en Pamplona ante el Osasuna este martes.

Shakira confesó en una entrevista que ella había renunciado a quedarse en Estados Unidos por apoyar la carrera deportiva de su pareja y una vez separados, su objetivo era regresar. Dejar el fútbol en activo podría facilitar que Piqué esté cerca de sus vástagos aunque sea al otro lado del Atlántico. En todo momento la pareja ha trasladado su firme propósito de llegar a un acuerdo para no tener que judicializar un proceso que podría alargar la situación más de lo deseado. Sin embargo, en este tiempo se han vivido momentos tensos. Piqué llegó incluso a abandonar una de las negociaciones después de horas de reunión dejando a sus abogados para que continuaran el trabajo en su nombre.