Shakira, de la alfombra roja a los tribunales

Shakira está de plena actualidad estos días. Desde que el mes pasado lanzara su último tema, 'Te felicito', junto a Rauw Alejandro, no ha dejado de ocupar titulares y minutos en redes sociales. Y es que los bailes con los que la colombiana acompaña su música se convierten siempre en auténticos fenómenos de masas y esta vez no ha sido menos. Además, esta semana, la cantante ha debutado sobre la alfombra roja de Cannes. Sin embargo, no todo están siendo buenas noticias porque este jueves se ha conocido que la Audiencia de Barcelona ha rechazado su recurso para evitar el juicio por fraude fiscal.

La artista ha vivido en solo unas horas la cara y la cruz del éxito. El miércoles por la noche acudía al estreno de la película 'Elvis' en el prestigioso festival de la ciudad francesa. Con un entallado vestido negro de abertura lateral, joyas de Chopard, guantes de ópera semitransparentes y melena ondulada, se presentaba convertida en una auténtica diva hollywoodiense. Allí la recibieron numerosos seguidores y su nombre no dejó de resonar entre los flashes de los fotógrafos que buscaban la mejor instantánea mientras ella lucía la mejor de sus sonrisas.

Horas después, en la mañana del jueves, llegaba la noticia que a buen seguro haría torcer el gesto a la intérprete de 'Waka waka'. Shakira ha sido investigada por haber dejado de tributar en España entre 2012 y 2014 supuestamente, a pesar de tener su residencia fiscal en el país. Al término de la instrucción, el juez dictó el procesamiento y la cantante presentó un recurso que finalmente no ha prosperado por lo que tendrá que rendir cuentas ante los Tribunales por seis presuntos delitos con la Hacienda Pública.

Esta no es la primera vez que la pareja formada por Shakira y Gerard Piqué se ve envuelta en un contencioso con el Fisco. De hecho, en diciembre del año pasado, el Tribunal Supremo fallaba a favor del deportista anulando una multa de 2,1 millones de euros por presuntamente haber simulado contratos para gestionar sus derechos de imagen. La Sala de lo Contencioso-Administrativo concluyó que las cotizaciones que había abonado a la Seguridad Social británica mientras jugaba en el Manchester United podían deducirse del IRPF español.

Y es que, todo lo que tiene que ver con esta familia se convierte en noticia, desde cuestiones tan graves como los audios del futbolista con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol a razón de Supercopa de España en Arabia Saudí, hasta el baile más trivial, como el protagonizado por Shakira en su visita al espectáculo de Jimmy Fallon, que se hizo viral en cuestión de minutos y que todavía sigue coleando diez días después a razón del precio del vestido que llevaba ella. Un diseño de Mugler con falta corta, muy ajustado, con la parte superior a modo de corsé que jugaba con figuras geométricas y trasparencias, de color burdeos y que cuesta unos 4.000 dólares, es decir, algo más de 3.700 euros.