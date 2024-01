Sergio Peris-Mencheta, de 'Al salir de clase', anuncia que tiene cáncer

El actor Sergio Peris-Mencheta ha anunciado a través de sus cuentas en las redes sociales, que tiene cáncer. El también director y productor, que mantiene una relación sentimental con la también actriz Marta Solaz con la que tiene dos hijos, ha explicado que está en pleno proceso de quimioterapia antes de ser sometido a un posterior trasplante de médula.

El actor, conocido por su papel de Dani Daroca Lavín en la serie de televisión 'Al salir de clase' de 1998, ha señalado en su emotivo mensaje para informar de su enfermedad a sus seguidores que se encuentra «más vulnerable, aterrorizado y pequeñito que nunca». En ese sentido, confiesa que «siempre he conseguido las cosas buenas de la vida, y siempre me he sentido culpable de ello, para ser honesto. Es un sentimiento realmente molesto de no merecerlo, que ha estado conmigo desde mi primera llamada a la Selección Española de Rugby, en algún lugar alrededor de 1991, y nunca me ha dejado».

Además de sus éxitos profesiones que le ha llevado a trabajar «con las mentes teatrales más brillantes, interpretando personajes fascinantes», en su vida personal «la vida siempre me ha recompensado solo con la mejor compañía». En ese sentido, asegura seguir «perdidamente enamorado de Marta, que cada día me hace sentir querido y amado».

Sergio Peris-Mencheta, que gozó de gran popularidad entre el público adolescente con 'Al salir de clase', se mantuvo en la serie en hasta 1999. Después, participaría en diversos proyectos televisivos y cinematográficos como 'Jara' (2000), 'El arte de morir' (2000) y en 'Menos es más' (2000), las dos últimas con Elsa Pataky. Además de 'Tiovivo c. 1950', dirigida por José Luis Garci, su consagración definitiva fue con el filme 'Los Borgia', además de proyectos internacionales como 'Resident Evil: Afterlife' y 'Love Ranch'.

En 2007 volvió a estar bajo las órdenes de José Luis Garci en 'Luz de Domingo', pero en los últimos años se había volcado en el teatro, tanto como actor y como director. Llevó a las tablas la adaptación de una decena de obras en las que destaca 'Incrementum' y la reciente 'Lehman Trilogy', de Stefano Massini. Como director, destaca en 2022 'Una noche sin luna', escrita e interpretada por el también intérprete Juan Diego Boto y que recibió el premio Max a la mejor obra de teatro.