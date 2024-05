Sebastián Yatra, a pecho descubierto para mostrar su cambio físico

Tres meses y medio después de anunciarlo, Sebastián Yatra ha superado el reto de una popular revista para mejorar su físico. El cantante colombiano se ha convertido en el protagonista de la portada de Men's Health España para mostrar los espectaculares resultados.

Yatra ha perdido siete kilos y ha logrado modificar su composición corporal, estando ahora más fuerte y definido, reduciendo su perímetro abdominal de 90 a 80 centímetros. Todo gracuas a un intenso programa creado por el entrenador personal Aaron Santos y el nutricionista Roberto Oliver, con el que el colombiano dice haber terminado con un cuerpo de 9, que antes del reto calificaba de un 5.

El reto no ha sido nada fácil para el cantante teniendo en cuenta su estilo de vida, y así lo ha confesado en la entrevista que ha concedido a la revista: «Desafiné como al mes y medio. Me empecé a descarrilar un poco… Estuve en Islandia grabando el vídeo de 'Akureyri', y ahí empecé a comer peor. Además, entre que estábamos viajando por todos lados grabando el vídeo y el frío que hacía, no fui al gimnasio. Y encima después me fui para Nueva York y ahí sí ya me fui a la m... Pero en un momento dado pensé: «¡Uy! Si no me pongo las pilas de verdad y hago algún cambio, va a ser un desastre esta portada...». Y, gracias a Dios, me pude encarrilar de nuevo».

Portada de Men's Health.

Una entrevista en la que Sebastián Yatra también se ha sincerado sobre su vida privada. «He ido al psicólogo más por temas de mujeres y de amores... Ese ha sido más mi tema desde chiquito. La parte de la carrera y de la música nunca me ha dado tantos problemas. Pero es parte de la salud, sin duda. El cerebro es otro músculo y hay que entrenarlo».

Incluso ha hablado sobre sus declaraciones sobre la infidelidad hace unos meses que volvieron a poner en el punto de mira su relación con Aitana: «No se siente bien cuando ves que un montón de gente te ataca por todos lados, y tampoco tienes mucho para defenderte. Soy una persona que habla mucho. Soy muy abierto con mis pensamientos y, en ese caso, creo que me expresé un poco mal. De pronto, no tanto el mensaje que dije, pero la forma de decirlo no fue la mejor». Precisamente, sobre Aitana, ha declarado que «nos entendemos muy bien escribiendo. Y fuera del estudio, también».