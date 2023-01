Sebastián Yatra desaparece de Instagram y preocupa a sus seguidores

Sebastián Yatra ha sorprendido a sus seguidores desactivando su cuenta de Instagram. Un abandono voluntario que en el caso de los artistas suele tener dos explicaciones: tomarse un respiro digital o realizar una acción de marketing. En el caso de colombiano, parece tener más que ver con la primera opción, ya que en las últimas semanas el interés por su figura se ha multiplicado dadas las noticias sobre su posible relación con Aitana, después de que trascendiera su ruptura con Miguel Bernardeau.

Las primeras razones que se dieron sobre el fin de sus cuatro años de relación tenían que ver con los celos profesionales y con el desgaste del día a día, pero con el paso de las semanas, la teoría de un posible romance de Aitana y Sebastián Yatra ha ido cobrando fuerza. Que recibieran juntos el 2023 en Londres también ayudó a avivar los rumores, si bien, la cantante se apresuró a publicar fotografía en la que aparecían con otros amigos para puntualizar que no era una escapada romántica sino un viaje en pandilla.

Ninguno de los dos ha confirmado nada. «Amigos, amigos. Somos amigos», ha dicho el colombiano, mientras que ella ha rogado: «Por favor, os pido que no me persigáis. Entiendo vuestra profesión y las preguntas, pero no voy a hablar de esto. No quiero confirmar ni desmentir nada».

Las que sí hablaron claramente de que entre ellos había algo más que una bonita amistad fueron las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez. «Podemos confirmar que Aitana Ocaña y Sebastián Yatra están juntos. ¿Novios? No podemos asegurarlo, pero que tienen una relación sí», decían. Además, añadían que la pareja de artistas había tenido un primer escarceo en 2019 durante una fiesta de Los 40.

En todo caso, no es la primera vez que Sebastián Yatra deja su perfil de Instagram. En 2021, cerró sus redes sociales, también sin dar explicación alguna. Por entonces se rumoreó que pudo tener que ver por su estado emocional tras su ruptura con la cantante Tini. Y es que, desde aquel momento, el colombiano no se había visto tan en el centro del ojo del huracán, a pesar de que se le ha relacionado con otras artistas de renombre nacional e internacional como Ester Expósito o Danna Paola.

Donde sí que parece que continua es en Twitter, aunque su última publicación es del 6 de enero. Se trata de un vídeo promocional de su trabajo para la película 'El peor vecino del mundo' en el que aparece cantando la banda sonora junto a la actriz y cantante Rita Wilson: «Fue un honor cantar 'Til You're Home' con mi querida amiga @RitaWilson. No se olviden de ir a ver #AManCalledOtto. Disponible en todos los cines a nivel mundial», escribe.