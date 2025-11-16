Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Efe

Santiago Cañizares se casa con su tercera mujer tras seis meses de noviazgo

Los periodistas deportivos Paco González y Juanma Castaño han estado entre los invitados al enlace

Joaquina Dueñas

Domingo, 16 de noviembre 2025, 13:21

Santiago Cañizares se ha casado por tercera vez. El exportero y su novia, Noemí, se han dado el 'sí, quiero' en una ceremonia civil en Valencia a la que han asistido como invitados los periodistas deportivos Paco González y Juanma Castaño junto a sus parejas, Mayte García y Helena Condis. Los novios han puesto el broche de oro a su noviazgo después seis meses juntos. Un intenso romance del que el hijo del deportista, Lucas, de 23 años, ha dado buena cuenta: «Pensad que por mí no ha cogido un avión aún, no ha venido a verme a Portugal, tampoco a mi hermana Carlota, que son países fronterizos. Y se fue a Bolivia setenta y dos horas, cenó con Noemí y volvió en el mismo día. ¡Y en turista!», relató con humor, provocando las risas de todos.

La pareja se conoció por Internet. El pasado septiembre, él anunciaba su inminente boda en el programa de radio en el que colabora, 'El Partidazo' de Cope. «Nos ha pegado un poco fuerte. No hemos querido que se nos haga tarde y nos casamos ya», confesó. Para la ocasión, Noemí lució un vestido sencillo y clásico con escote palabra de honor, cuerpo ceñido y falda en 'A'. Por su parte, Santi Cañizares eligió un traje azul marino con chaleco gris.

