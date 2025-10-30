Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así hemos narrado la comparecencia de Sánchez en la comisión del Senado por el 'caso Koldo'
Hailey Bieber. EP

Sangre centrifugada, el secreto de belleza de Hailey Bieber

La modelo, de 28 años, confiesa que empezará a plantearse inyectarse bótox a partir de los 30

Joaquina Dueñas

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:06

Comenta

Hailey Bieber ha hablado sobre los tratamientos de belleza a los que se somete en el programa de Owen Thiele y ha sorprendido confesando que apuesta por inyectarse «cosas que sé que provienen de mi propio cuerpo». La modelo y empresaria se refiere al PRP (Plasma Rico en Plaquetas) y al PRF (Fibrina Rica en Plaquetas), provenientes del centrifugado de su propia sangre. «Me encanta el PRP, que es cuando te sacan la sangre del brazo y la centrifugan. Me encanta el PRP con microneedling», ha relatado. Un tratamiento consistente en extraer la sangre, separar sus componentes y luego aplicarla sobre la piel después de haber pasado un rodillo de microagujas para que penetre mejor.

En la misma línea, dos veces al año se somete a un tratamiento FRP, en el que la sangre extraída se inyecta en la piel. «Básicamente la calientan y luego la enfrían, consiguiendo que la sangre tenga consistencia como de gel», ha detallado. Ese gel es el que se utiliza para suavizar las líneas de expresión y las ojeras.

Eso sí, a sus 28 años, de momento descarta el bótox. Su idea es empezar a plateárselo a partir de los 30. «Nunca me he puesto bótox. Creo que lo haré en algún momento, pero me da mucho miedo», ha explicado. Lo que sí que sigue es una rigurosa rutina de limpieza facial a la que no renuncia ni un solo día: «Puedo llegar a casa borracha y viendo doble que siempre me lavaré la cara». 

Publicidad

Top 50
  1. 1 Red de pederastas en Gran Canaria: prostitución, zoofilia, violaciones, coprofilia, drogas y sado con menores vulnerables
  2. 2 El motivo por el que David Broncano utilizó un abanico de Guaguas Municipales en La Revuelta
  3. 3 Operación Íncubo: Yino se jactaba del dinero y la protección de sus clientes
  4. 4 Agaete registra un terremoto de magnitud 2,9 muy sentido por la población: «Creí que se caía la casa»
  5. 5 La Guardia Civil de Las Palmas realiza un simulacro en un centro comercial de Gran Canaria
  6. 6 Violenta pelea en Telde: una veintena de jóvenes hieren a dos menores en el parque Arnao
  7. 7 Juicio al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria por el ruido: declara la concejala Inmaculada Medina
  8. 8 Una menor a su cuidadora: «¿Quién es él? No es nadie, profe, solo me usa para follar»
  9. 9 Los residentes en complejos rechazan el plan de Turismo y abren la vía a una abultada litigiosidad
  10. 10 Estany: «Los propietarios de apartamentos quieren vivir en un hotel sin pagar los servicios de un hotel»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Sangre centrifugada, el secreto de belleza de Hailey Bieber

Sangre centrifugada, el secreto de belleza de Hailey Bieber