Samantha Gilabert: «No soy independentista»

Tenía fama de chica despistada, que iba a su bola y no se enteraba de nada... Hasta que a los 17 años le diagnosticaron hipoacusia, una pérdida de audición del 60%, que explicaba en gran medida su manera de estar en el mundo. Samantha Gilabert lloró mucho ese día. Y sin embargo fue el primero de su nueva vida. Nueve años después era una de las participantes más populares y queridas de 'Operación Triunfo' 2020, concurso televisivo en el que se clasificó en séptima posición. «Aquello fue una burbuja -recuerda-. Salir de allí fue como salir del vientre materno a la vida real. Y eso da miedo. Pero el miedo me inspiró». Sacó un disco ('Nada') y ahora acaba de publicar su primer libro de poemas. Se titula 'Mi refugio'.

En el libro hay amor y desamor a partes iguales. Aunque su autora confiesa que la pérdida le inspira más. La cantante dedica su obra a todas las personas que viven, como ella, «con dragones en el estómago: esos nervios que te impiden hacer muchas cosas, esa ansiedad que a mí se me pone en el estómago y es como un dragón que está todo el rato escupiendo fuego. Yo los combato escribiendo y cantando. Y cuando ha sido ya muy serio, con terapia. Decidí ir a terapia hace años y fue lo mejor que pude hacer. He ganado en seguridad, estabilidad y sobre todo en saber gestionar ciertos momentos de mi vida. Sin la terapia probablemente ni siquiera hubiera entrado en 'OT'».

Nacida en Beniarrés, localidad alicantina de poco más de mil habitantes, Samantha supera ahora el medio millón de seguidores en las redes sociales y ha registrado más de tres millones de 'views' en sus videoclips. Curiosamente cuando estaba en el instituto llegó a obsesionarse de tal forma con Tuenti que antepuso las redes a los estudios. «Llegué a tomar malas decisiones por buscar la popularidad. Y ahora que sé lo que de verdad es la fama, a mi yo de 15 años le diría: 'Anda, niña, céntrate un poco'. Porque hay cosas mucho más importantes que ser famosa».

Se recuerda como una niña de pueblo, «alegre y normal», que pasaba horas jugando en el garaje con 'barbies'. «Me encantan. Cuando voy a ver a mi prima sigo jugando con ellas. Mis 'barbies' eran muy trabajadoras. Estaba la Barbie panadera, la que se iba a pescar con el Action Man...» La vida le cambió al cumplir los 17, cuando le diagnosticaron hipoacusia, con una capacidad auditiva de solo el 40%. «Mi primera reacción fue llorar, porque estaba rodeada de gente mayor con unos audífonos gigantes. Nadie me había explicado nunca lo que tenía. Yo nací así, pero hace 25 años no hacían tantas pruebas a los bebés. Al final llevar audífonos me cambió la vida. Podía escuchar bien a la gente y atender en clase sin tener que preguntar cuatro veces: ¿Cómo, perdón? Pensaban que era una despistada y resulta que tenía una discapacidad».

Intensa, dramática, exagerada, graciosa… Y un poco bocachancla. Así se autodefine Samantha, famosa por sus observaciones atrevidas y sinceras sobre los miembros del jurado de 'OT'. «Fui la primera en decirles a la cara lo que pensaba. Pero también me mordí la lengua, estuve muy suave». Reservada, vergonzosa, seria e incluso muy borde a veces. Esa es la Samantha más privada, según la propia cantante. «Lo de borde no es a propósito, es solo que cuando no conozco a la gente, de entrada, puedo parecer distante».

Durante el concurso, y ahora en su libro, hay pistas suficientes como para confirmar que la alicantina se enamoró hasta las trancas en la Academia... «No me atreví a decirte nada en esa litera», confiesa en uno de sus poemas. «Para qué voy a mentir, me estoy refiriendo a una situación de 'OT'. Me enamoré allí de una manera muy intensa. Y fui correspondida». Todo apunta a que el destinatario era Flavio, el 'crooner murciano'. Pero ella solo admite que «la amistad» entre ellos continúa. En el concurso, mientras Samantha se comía el plató, a Flavio se lo comía la timidez... «Sin embargo, yo soy menos fuerte de lo que parezco y él es mucho más fuerte de lo que aparenta», matiza la cantante.

A sus 27 años, recién instalada en Madrid, Samantha reparte su tiempo entre la terapia de grupo («una vez a la semana»), las sesiones de composición, «muchas horas de pensar nuevos proyectos» y la preparación de la gira. «Estoy cruzando los dedos». Y ya no milita en aquella asamblea de jóvenes que le valió el apodo de 'La 'indepe' de OT'. «Se me metió en ese saco por estar en una asociación de jóvenes del 'condat', que es mi comarca. Pero yo nunca he dicho que sea independentista. Y no lo he dicho porque no lo soy».