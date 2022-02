Safe Cruz, una estrella en el firmamento culinario

Un refugio de canariedad, un templo gastronómico para enarbolar la riqueza de nuestros productos y embajada de una despensa canaria llena de sabores. Este cóctel sigue teniendo su reconocimiento, manteniendo al estrella Michelin, pero el chef tinerfeño Safe Cruz sigue evolucionando y creando platos que ponen en valor la cocina de las islas. Al margen del proyecto Gofio, que pronto cambiará en Madrid de ubicación, Safe y su pareja, Aída González, su alma gemela como él recalca, también están volcado en Cuernocabra, un espacio diferente que cumplió recientemente tres años de vida y que se encuentra en el Gourmet Experiencie de El Corte Inglés de Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria.

Gofio se ha convertido en Madrid en un restaurante referente. «La cosa va genial, seguimos a tope», destaca. Y a continuación revela a C7 una gran novedad, Gofio tendrá próximamente nueva ubicación. El pequeño espacio que ocupa Gofio en el barrio de Las Letras de Madrid y que ofrece un servicio para 20 comensales se trasladará a otro lugar de la capital de España. «De aquí a verano esperamos estar ya en el nuevo local. Será un espacio más grande que se adaptará al crecimiento que necesitamos. Llevamos 6 años en la actual ubicación y se nos ha quedado pequeño». El nuevo local de Gofio ofrecerá un servicio para 35 comensales.

Mantener la estrella Michelin supone «un certificado de que seguimos haciendo bien las cosas. Es un respaldo a nuestro trabajo, pero no nos supone una presión añadida, porque ya nosotros nos exigimos mucho y somos muy perseverantes. No dejamos nada para mañana y en nuestro equipo destacamos más la perseverancia que el talento», afirma. Conseguir una estrella Michelin no es tarea fácil, pero la trayectoria de Safe Cruz es digna de elogio. Este joven, nacido en el barrio de El Tablero, en Santa Cruz de Tenerife, procede de una familia de agricultores. Ese amor a la tierra le ha hecho forjarse en el día a día, a base de esfuerzo y sacrificio.

Se fue hace años de Tenerife con destino Madrid, junto a su pareja, Aída González, en 2011. En el barrio de Argüelles abrieron una cafetería canaria en la que servían bocadillos y algunos platos de recetas tradicionales . «Teníamos ese espíritu viajero y sentimos la necesidad de emprender vuelo», destacan. Hasta que en 2015 abren Gofio, un restaurante donde predomina la canariedad y que hoy en día, a raíz de la estrella Michelin, se ha convertido en referencia culinaria y en tesoro de las islas.

cober

Materia prima

Obsesionados con poner en valor la despensa canaria, la cocina de Gofio está basada en los productos de la tierra, unos más conocidos y otros menos, en elaboraciones especiadas, de sabores intensos; una cocina repleta de excelencias nacida de una gastronomía desde lo pobre, desde el aislamiento de las islas, desvinculadas de un continente. Una cocina que tiene muy presente la sostenibilidad de la tierra, de la materia prima y de los productores.

Safe Cruz tiene un sello propio y cada día está experimentando, investigando e informándose de antiguos recetarios de la cocina tradicional canaria con los que pueda indagar y obtener algún detalle interesante para su propia cosecha. «Me gusta ir a librerías y descubrir ediciones de hace 20 años o más, e incluso le suelo echar un vistazo al recetario que sacó en su día CANARIAS7 para sacar alguna chispita interesante», resalta.

Al margen de su proyecto con Gofio, y con el cambio que experimentará en los próximos meses con el nuevo local, Safe Cruz sigue puliendo detalles en Cuernocabra. Este establecimiento en el Gourmet Experience de El Corte Inglés de Mesa y López cumplió hace unos días tres años de su apertura, pero ha sido un cumpleaños diferente, ya que «estuvimos un año y tres meses en un letargo por la pandemia.

Este tiempo lo hemos aprovechado para pensar mucho y adaptarnos al cliente, ya que no es lo mismo el cliente de Gofio en Madrid que el de Cuernocabra en Las Palmas de Gran Canaria. Hemos actualizado platos y cambiado cositas, como más presencia en sala. Podemos decir que Cuernocabra es ahora más gastronómico que antes, algo más refinado que antes pero igual de irreverente que siempre».

Una vez cada quince días, Safe Cruz viaja a Gran Canaria para aportar su sello y seguir cohesionando su grupo de trabajo, con estándares de protocolos, recetariso, ventas de vino y formaciones contínuas. Cuernocabra ha dado un pasito más y ya trabaja con dos vinos propios, uno de Lanzarote y otro de El Hierro.

De cara al futuro, al chef canario le gustaría ampliar sus locales Cuernocabra a una zona de playa, en un concepto más informal y casual, y a una gran ciudad en un espacio más cosmopolita . «No queremos franquicias ni low coast, nosotros apostamos por nuestra calidad e identidad y en ese planteamiento de ampliar fronteras nos encontramos en la actualidad», afirma a C7.

En esta época de pandemia , con medidas y fases, Safe Cruz alaba que en Madrid «no nos hayan limitado casi nada. No nos han cerrado, algo fundamental para seguir adelante y la verdad es que hemos trabajado súper bien. Todos los días hemos llenado y estamos muy satisfechos.

Durante el confinamiento pusimos en marcha el Delivery y nos salvó la vida. Fuimos el primer restaurante con estrella Michelin en ponerlo en marcha», resalta. Con mucha imaginación y pasión, materializaron la idea de meterse en ella a través de su propuesta culinaria, de una manera divertida que llega lista para comer, con encuestas para seguir mejorando y tutoriales de cómo finalizar algunos platos, que todo siempre necesita un toque maestro.

Safe Cruz y Aída González son dos mentes en constante evolución que conscientes de la versatilidad de la cocina canaria siguen buscando sorprender al cliente con sus elaboraciones. Safe nos apunta que ha descubierto ahora las batatas de El Jable, en Lanzarote, un producto ecológico espectacular, junto a las legumbres, calabazas, etc.

El Jable es una extensión de terreno de arena marina de origen organógeno, donde se da una agricultura original con productos auténticos. Esta superficie se extiende a lo largo de 89,2 kilómetros, desde Famara hasta Playa Honda, y hace posible el milagro de una agricultura de secano, única y singular.

Safe Cruz reivindica el papel de la cocina canaria y su modernidad, y lo hace con ejemplos muy claros. «Ahora en Madrid está muy de moda la cocina sudamericana o asiática, y esto lleva en Canarias muchos años. Ahora en la Península están descubriendo el kimchi y en Canarias este plato lleva muchísimos años. Hay coreanos en las islas con platos increíbles.

Pero al margen de las cocinas del mundo y de lo cosmopolitas que somos, en la cocina canaria se hizo con anterioridad un trabajo increíble por parte de gente que estuvo muy adelantada al momento. No recibieron el reconocimiento de ahora con estrellas Michelin, pero crearon un recetario de un extraordinario valor. Ahora lo que hacemos es arriesgar más y tener menos miedo», afirma.

Grandullón, bonachón, reflexivo, con personalidad. Safe Cruz quiere poner en el lugar que merece un producto canario de enorme categoría y lo está logrando en Gofio. Procede de una familia de agricultores y ese esfuerzo para labrar la tierra lo tiene muy presente en su día a día. Trabajar con él supone la profesionalidad por bandera y él destaca que «no soy un broncas en el trabajo.

Me gusta, como he dicho anteriormente, la perseverancia y no me gusta la desesperación. Me gusta la calma. Es fundamental en la hostelería la profesionalización y la calidad».

Fuera de los fogones y de sus creaciones diarias, a Safe Cruz le encanta la música. Tiene también la música en sus venas. Toca la batería y ha formado parte de varios grupos musicales. Ahora no dispone de tiempo ya que su proyecto gastronómico le ocupa la mayor parte del tiempo, pero de vez en cuando se sienta a componer en su casa.

cober

El orgullo de la tierra

«Hay que desterrar valores de antaño y estar orgulloso de lo nuestro. Siempre se ha destacado lo de fuera y ya es hora que lo de casa tenga su reconocimiento. Nuestra cocina tiene mucha vinculación cultural. La insularidad marca, pero estamos geográficamente influenciados y disponemos de un señor producto y éste debe ser respetado y demandado», recalca Safe Cruz, un defensor a ultranza de nuestros productos y de nuestro recetario.

Huye de protagonismos, aunque siempre ha atendido gentilmente a C7, y se centra en su trabajo y en cómo poder seguir evolucionando.

La cocina de Safe Cruz, forjada de manera autodidacta, en las huertas de El Tablero, se convierte en una reivindicación de canariedad. Recuerdo que cuando C7 acudió a Gofio, en Madrid, cuando le asignaron la estrella Michelin a finales de 2019, él nos comentó de forma muy gráfica que «no soy pupilo de los Roca o de Andoni Aduriz, no poseía ese aval. La clave es trabajar más que otros, más horas». Esa es su filosofía, su perseverancia es clave.

A sus 35 años de edad, el chef tinefeño quiere ampliar fronteras. Esa búsqueda de la expresión sin límites, de ir adquiriendo nuevos conocimientos, de viajar, de visitar restaurantes y la inquietud por querer mejorar y hacer las cosas con mayor calidad es lo que ha orientado su cocina actual. La cocina es su filosofía de vida. Junto a Aída encuentra su armonía para estar inspirado y tener su mente puesta en la cocina, aunque al margen de su trabajo entre fogones, lo que inspira el entorno de la sala también aporta un valor añadido importante que el cliente también tiene en cuenta.

Gofio y Cuernocabra son sus dos ilusiones actuales. Llegan meses intensos por delante, sobre todo, con lo que supondrá el cambio de local en Madrid, pero con la ilusión por todo lo alto para brindar un espacio mayor, más acorde a la experiencia culinaria que Safe Cruz quiere mostrar y para mayor comodidad para todos. Descubrir, experimentar, investigar y materializar son pautas que este chef canario que está brillando en la actualidad tiene en cuenta para situar a la cocina canaria en lo más alto.