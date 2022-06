Rosa Benito abandona Twitter tras comenzar 'En el nombre de Rocío'

La emisión de la docuserie 'En el nombre de Rocío' comenzó la semana pasada y ya ha tenido consecuencias en algún miembro de la familia. Concretamente, Rosa Benito ha decidido abandonar la red social Twitter para salvaguardar su salud mental. Así, ha enviado un mensaje a sus seguidores de despedida y de agradecimiento: «Quiero dar las gracias por el apoyo recibido a causa de las palabras de CF hacia mi persona, estoy orgullosa de ser mujer, de ser libre y de hacer lo que me da la real gana. ¡Haber conseguido todo lo que tengo! Dejo Twitter por un tiempo, pero no sin volver a darlos las gracias».

«Las palabras de CF» a las que ser refiere son las que le dedicó Carlos Ferrando y en la que aseguraba que Rocío Jurado «está loca de contenta porque Amador se va a casar con una chica que yo conocí y que tenía hasta el vestido de novia y que la otra loba (Rosa Benito) se mete por medio, se acuesta con él y le dice que está embarazada y, claro, se tiene que quedar en su casa». Unas declaraciones por las que la madre de Chayo Mohedano tiene previsto tomar acciones legales.

Su sobrina, Rocío Carrasco, tampoco se muestra especialmente benevolente con ella en el documental. Habla de su familia mediática como de una «jauría» y reflexiona sobre el tiempo que acompañaron a su madre en Houston: «A mí no me parece que tenga valor que estuvieran con ella en Houston, pero no se podía dar otro escenario, tenían que mantener esa fachada. No digo que no la quisieran, pero la podían haber querido mucho mejor».