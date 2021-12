Rocío, sobre el reencuentro con sus hijos: «Todavía no»

Tras más de un mes alejada de los focos, Rocío Carrasco ha dado por finalizadas sus vacaciones de verano en la Costa Brava junto a Fidel Albiac para sentarse en el plató de 'Salvame'. La hija de Rocío Jurado ha avanzado el contenido de lo que será la segunda parte de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', la docuserie con la que rompió su silencio tras más de 20 años callada . 'En el nombre de Rocío' pondrá en el punto de mira a la familia Mohedano y previsiblemente a José Ortega Cano. El tráiler del documental comienza con un aviso contundente: «Nadie escapa a la verdad».

La hija de Rocío Jurado ha aclarado los rumores que giraban en torno a un diario que la cantante habría dejado en uno de los cajones de su despacho y donde dejaba reflejadas todas sus opiniones y vivencias. «Son unos escritos con reflexiones de ella sobre su vida», ha dicho Rocío, que también ha aprovechado para dejar claro que ella es su heredera universal y «perteneciéndola a ella, me pertenecen a mí y no hay más que hablar». Por ahora nadie sabe lo que esconden esos escritos, pero Rocío ha señalado que no son los papeles más importantes que tiene en su poder, y ha citado otros documentos que según ella van a sorprender mucho más.

Carlota Corredera, la presentadora, ha aprovechado para preguntar a Rocío si sus hijos la han llamado durante el verano, a lo que ella ha contestado: «Ni la he recibido ni la he esperado, pero supongo y tengo la esperanza de que en algún momento en el tiempo suceda. La vida es larga, si Dios quiere. Ahora, sigue sin ser el momento.» Palabras que indican que aún no está preparada para afrontar el momento de reconciliación con sus hijos Rocío y David Flores Carrasco. Pero eso no quita que cada vez esté más cerca. Ella ha indicado en varias ocasiones el deseo y la esperanza de recuperar la relación con sus hijos y el profundo dolor que le causa estar lejos de ellos, pero por ahora, «no es el momento».

Habla Rocío Flores

Por su parte, Rocío Flores contactaba ayer con el programa de Ana Rosa, en el que colabora, para aclarar que ella ha sido la única que durante todo este tiempo ha tratado de hablar y de arreglar la situación con su madre. «Quiero dejar claro que siempre he tendido la mano, a una llamada y a una reconciliación con mi madre». La joven, de 24 años, recalcó que ella ha levantado el teléfono en varias ocasiones durante estos años con resultado fallido: «La única que he tendido puentes he sido yo».

También destacó su buena relación con Rosa Benito. «No siendo de mi sangre, conmigo ha sido diferente». La reacción no tardó en llegar y Rosa le ha agradecido las palabras apuntando que «ahí hemos estado todos».