«Yo no renovaba al técnico por lo visto»

Varapalo esperado por el potencial del Espanyol, pero inesperado por la falta de corazón y de ambición de la UD Las Palmas. «Nos hemos complicado. Contra un equipo que hace las cosas bien, tú no eres capaz de ganar ninguna de las facetas del juego, solo puede haber un resultado, el que tienes que perder», analizó Mel.

El entrenador madrileño, quien pidió «perdón» a la afición, incidió en que «es un partido para verlo durante la semana porque ojalá que cuando juguemos contra la Ponferradina a Rober, Jesé y Araujo les dejen pensar fuera del área, controlar y darles espacio, es lo que hemos hecho con ellos. Pero es que tampoco hemos estado bien en el segundo balón ni a balón parado, si a eso le añades que te quedas con diez la verdad es que peor no puede salir todo».

«Si dejas espacios y no le metes la misma intensidad a la que ellos juegas. Hemos estado un poco desaparecidos y es una decepción porque este partido era el ideal para hacer las cosas bien ante un equipo de Primera», dijo.

Mel reconoció que «hemos perdido una gran oportunidad, ellos individualmente y todos nosotros como colectivo para dejar clara una imagen de equipo que dista mucho a la que hemos dado».

Sobre la expulsión de Lemos, «no he hablado con Álvaro porque es mejor para él y para mí que no hable ahora. Me decepciona mucho, creo que se ha equivocado terriblemente, no lo puede hacer y él lo sabe. Ya hablaremos cuando lleguemos a Gran Canaria. En un partido en el que estábamos todos ya nerviosos y desesperados, ha hecho la peor acción que podía hacer para el equipo».

El máximo responsable del banquillo insular no quiere ningún tipo de relajación o falta de intensidad. «Pensar que la temporada se ha acabado es un error. Con 46 puntos no te salvas, tienes que ganar partidos y seguir sumando. Y luego por nosotros porque lo que queda en el fútbol es lo último», manifestó.

Sobre su continuidad en la isla, Mel comentó que «perder con el Espanyol no es ninguna mancha. Obviamente, si el club se centra en lo que ha pasado hoy -por ayer-, yo no renovaría al entrenador ni de coña, pero quizás el problema es que estamos hablando demasiado de este tema».