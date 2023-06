La reina Letizia, apoyo incondicional a la Cooperación Española

La reina Letizia ha comenzado un viaje a Colombia con la Cooperación Española para conocer y visibilizar su labor en este país. Hasta el miércoles conocerá los trabajos para la erradicación de la pobreza y en favor de la igualdad de género y del crecimiento económico sostenible que este organismo realiza en el país. Un viaje que realiza después de su última visita a Mauritania donde fue sorprendida por una importante tormenta de arena que no logró cancelar ni posponer su agenda.

La soberana tomó el testigo de la reina Sofía en los viajes de cooperación tras la abdicación del rey Juan Carlos en junio de 2014. Se trata de una relevante función en la que la presencia de la monarca la convierten en valedora de proyectos de cooperación con décadas de implantación, como los que se vienen realizando en Centroamérica, Latinoamérica o África. Sus visitas suponen un apoyo explícito de la jefatura del Estado a estas políticas en el maco de las relaciones internacionales y de la política exterior que han tenido que superar el escrutinio público, no solo de su actuación y de sus discursos, sino también de su imagen.

Así sucedió en su primera visita de esta índole, cuando viajó a Tegucigalpa y en una cena en la residencia oficial del presidente de Honduras y su mujer, Juan Orlando Hernández y Ana Rosalinda García, lució un diseño de Felipe Varela que fue muy cuestionado ya que los más críticos lo consideraron adecuado para una alfombra roja pero no para un encuentro en el marco de la cooperación internacional española.

Sin embargo, más allá del atuendo elegido, Letizia se mostró profundamente implicada y muy «ilusionada» con poder compartir la experiencia y «contribuir en la lucha contra la pobreza y en favor de la prosperidad».

Esta no ha sido la única vez que su ropa ha sido objeto de debate. De hecho, fue muy comentado el chaleco de cooperante que utilizó en su viaje a Paraguay entre el 2 y el 4 de noviembre de 2021. La diputada paraguaya Celeste Amarilla, durante una sesión ordinaria de la Cámara de Diputados dijo: «Señora Letizia, merecíamos uno de los vestiditos que usted tiene en su closet, no el chaleco que usaban su guardia y su secretaria». Unas palabras que no recibieron respuesta alguna de la esposa de Felipe VI, pero sí de Fabricato Uniformes, que contestó en Twitter con un mensaje que se hizo viral. «Diputada, con todo el respeto que su persona merece. El chaleco de cuarta, como usted dice, fue fabricado en nuestra empresa a pedido de Cooperación Española. Una pyme nacional. Si usted quiere un vestido se lo puede comprar con el buen salario que gana».

Con el objetivo de potenciar labor de la Agencia Española de Cooperación y las ONG del país, Letizia ha viajado a Senegal, Mozambique u Honduras, donde repitió, esta vez con chaleco de cooperante. Destinos todos en los que ha mantenido reuniones con las autoridades, con los representantes de las iniciativas solidarias españolas y en los que ha mostrado su lado más humano sin dejar de lado su faceta profesional.