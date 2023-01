Este profesor ya no pregunta a su clase qué les han traído los Reyes Viral La respuesta de un alumno le obligó a repensar una cuestión que es habitual tras la vuelta al cole

Es una pregunta de lo más habitual en los reencuentros tras las fiestas navideñas: «¿Qué te han traído los Reyes?». Sin embargo, un profesor ha decidido desde hace años que no la volvería a hacer y la historia se ha vuelto viral.

«Hace muchos años, al principio de dedicarme a la docencia, solía preguntar a los niños qué les habían traído los Reyes. Hasta que un año, un niño me contestó que nada. Entonces lo comprendí. Fue la última vez», reveló en un tuit.

El debate se ha generado rápidamente en los comentarios, y están los que defienden hablar del tema para no convertirlo en un tabú y quienes prefieren reformular la pregunta o derivarla hacia otros derroteros como «¿qué has hecho estas vacaciones?» o «has descubierto algo interesante?».

El profesor responde a uno de estos interlocutores con otra reflexión: entre los menores no debería haber tapujos entre lo que se puedan contar, pero exponer al alumnado en medio de clase es un asunto distinto.

Por otro lado, varios docentes han aprovechado la ocasión para contar sus propias anécdotas. «A mí me pasó una vez, dando una charla sobre la importancia de un desayuno saludable, y cuando pregunté qué habían desayunado ese día un peque me dijo que medio yogur. Le pregunté que por qué medio y me dijo que porque era medio para él y medio para su hermano», señalaba una maestra.