'Influencers' canarios que triunfan fuera de Canarias

Ser famoso en la actualidad depende, cada vez más, de los «likes» y seguidores que se tengan en las redes sociales. En el pasado, para ser un personaje conocido era indispensable tener un halo de cierto misterio y sofisticación, pero a día de hoy tienes que enseñarlo todo, o casi todo, para llegar al olimpo de la fama. La realidad se impone en los tiempos que vivimos y ahora los adolescentes y niños no quieren ser futbolistas, médicos, cantantes o actores. Ahora desean ser «Influencers», «tiktokeros» o «youtubers».

El mundo online ha creado su propio ecosistema de famosos, personas que a priori, no estaban en las quinielas de ser posibles personajes públicos porque no tenían una profesión tradicionalmente asociada a ello como actores, cantantes, deportistas, etc... Pero que gracias al poder de lo digital se han convertido en conocidos por el gran público, incluso llegando a vivir, y muy bien, de la publicidad que generan en sus redes sociales. Por todo ello, nos hemos puesto en contacto con la agencia Isla Influencia @islainfluencia para que nos aporten un poco de luz en este nuevo mundo.

En Canarias, la legendaria lejanía del continente que en cierta medida siempre nos ha limitado, gracias a un «click» se ha vuelto imperceptible, y hay personas que se han convertido en referente nacional, incluso internacional, y que han nacido en las islas. Sus miles de fans de cualquier parte del mundo los convierten en estrellas seguidas, y ellos corresponden a sus fans contando su día a día. En el listado que te proponemos a continuación encontrarás desde «influencers» en el sentido más estricto, hasta personajes públicos canarios que utilizan sus redes como herramienta potente de publicidad.

1. Sara Sálamo. @sarasalamo es una actriz canaria conocida por su participación en innumerables series de televisión y películas. Sus redes sociales están salpicadas por «post» de rodajes, estrenos, apariciones televisivas y ciertos momentos de su vida familiar.

2. Antonia San Juan. @antonia_san_juan es una conocida actriz, directora de cine, monologuista, guionista y productora canaria que tras muchos años de trabajo saltó a la fama en 1999 al interpretar a Agrado en la película Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar. Artista en el más amplio sentido, además pinta, diseña y escribe poesía, y cada vez que sube un post a sus redes sociales hace que miles de admiradores la sigan.

3. Fabio Agostini. @fabioagostinifit nació en Gran Canaria. Con 1.87 de estatura y 82 kilos de peso es una estrella de telerrealidad que compitió en las temporadas 5, 7 y 11 de la versión peruana de Combate. Agostini ha participado en diversos «realities» de la televisión ecuatoriana y peruana, donde se ha convertido en todo un fenómeno de masas. Tronista de Hombres, Mujeres y Viceversa, es popular en Instagram donde ha conseguido más de 1 millón de seguidores por sus fotos de modelaje y de sus viajes.

4. Jesé Rodríguez. @jeserodriguez10 es un futbolista y cantante de reguetón formado en la cantera del Real Madrid con el que disputó dos temporadas, y en agosto de 2016 es traspasado al París Saint-Germain. Actualmente milita en las filas del U.D. Las Palmas. Su crecimiento «online» es una mezcla explosiva entre el mundo del futbol y sus idas y venidas amorosas que han copado buena parte de la pequeña pantalla.

5. Ana Guerra. @anaguerramusic la cantante tinerfeña sigue en un sueño que espera no despertar jamás. Nunca se hubiese imaginado que su vida iba a cambiar tanto cuando se presentó a Operación Triunfo;. Ana trabajaba en una perfumería y se sacaba la espinita artística haciendo algún que otro bolo. Pero el destino le tenía preparado un futuro brillante en la música. Su naturalidad, alegría y cercanía se ve continuamente en cada una de sus publicaciones y es seguida por una legión de «fans».

6. Ariadne Artiles. @ariadneartiles con 17 años decidió dejar las Palmas de Gran Canaria e ir a estudiar Psicología a Madrid y presentarse a innumerables «casting». Es elegida por el prestigioso fotógrafo Bruce Weber para protagonizar la campaña de «Abercrombie & Fitch» y en ese momento empezó su fulgurante carrera como modelo. En la actualidad es una de las reinas de las redes sociales, creando en el 2017 @lavidamadre, su primer proyecto enfocado a la maternidad en la que destaca su visión natural y divertida de ver esta etapa de la vida.

7. Agoney Torres. @agoney nació de Adeje (Tenerife). Desde niño amaba la música y empezó a ser conocido cuando quedó 6º finalista en Operación Triunfo 2017. Después de varios meses frenéticos de gira en 2018, presentó su esperado primer single, titulado 'Quizás'; y en la actualidad cuenta con varios «singles» de gran éxito. Es firme defensor de la visibilidad y los derechos de la comunidad LGBT y en sus redes sociales publica momentos de su vida y de su trabajo.

8. Amor Romeira. @amorromeira es el claro ejemplo de quien la sigue la consigue y de cómo redirigir su paso tras pasar por el mediático programa «Gran Hermano». Acostumbrada a la exposición mediática, suele ser el ingrediente que nunca falta en los «salseos» nacionales. Pero lo que poca gente sabe es que, desde los 3 años, Amor ya despuntaba con su pasión por el mundo artístico, por lo que su madre decidió apuntarla a clases de ballet clásico y, más tarde, contemporáneo y danza jazz. Actualmente es una de las reinas canaria de las redes sociales.

9. Isabel Torres. @isabeltorresofficial es una actriz, empresaria, comunicadora y activista canaria que fue protagonista de La Veneno dirigida por «Los Javis», y que la catapulto al éxito nacional e internacional, aunque en Canarias ya era conocida por su amplia trayectoria en los medios de comunicación. Empezó a ser conocida en el 2005 cuando fue la primera candidata transexual a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Isabel es una mujer que en definitiva ama la vida y los que la conocen la aman también. Todo ello hace que la nombraran hija predilecta de Las Palmas de Gran Canaria.