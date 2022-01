La importancia de las redes sociales en la Sanidad en tiempos de pandemia

La historia de la Humanidad cuenta desde su origen con una sucesión de etapas muy positivas, otras buenas, regulares e incluso malas. Actualmente el mundo se encuentra en una lucha titánica que lo ha transformado radicalmente. El virus de la COVID-19 nos ha embestido completamente y nos ha hecho cambiar muchos hábitos de vida. Profesionalmente también, pero sin dudar una de los sectores más afectados es la sanidad. Ellos son piedra angular de esta lucha y han tenido que buscar nuevas formas de comunicación y diagnostico, y las redes Sociales son un arma muy eficaz para ello. Día tras día han seguido luchando ante una situación que no esperábamos que sucediese en pleno siglo XXI, pero, como ya sabemos, el ser humano no es invencible y esto ocurre desde el inicio de los tiempos.

Todos los médicos, enfermeros, divulgadores sanitarios y demás nos han ayudado ante esta pandemia, pero algunos profesionales se han visibilizado extremadamente, entre otros motivos por la etapa de confinamiento dada a la prohibición de salir a la calle han convertido a redes sociales como Instagram, Facebook o Twitter en importantes líneas de comunicación, entretenimiento y apoyo.

Por tanto, ¿Crees que es beneficioso que las redes sociales estén vinculadas al sector de la Sanidad? Desde la agencia de influencers, Isla Influencia nos hemos puesto en contacto con prestigiosos profesionales del sector sanitario con gran trascendencia en Canarias. El objetivo de esté articulo es averiguar si las Redes Sociales son beneficiosas que estén ligadas a un ámbito profesional tan estratégico como la sanidad. Y sobretodo, conocer las vivencias ocurridas por ellos en esta pandemia que sigue con nosotros.

@DRBLASGARCIA - DR. BLAS GARCÍA GARCÍA

Dr. Blas García García es un prestigioso especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial, Cirugía Plástica Facial y Medicina Estética en la isla de Tenerife.. Durante dos años consecutivos ha sido galardonado con el premio nacional 2019 y 2020 al Mejor Cirujano de Rinoplastia de España.

Desde sus inicios en el mundo de la medicina estética ha fomentado el uso de las redes sociales como método de comunicación entre paciente y profesional, y así solventar dudas, mostrar resultados y sobretodo dar información de primera mano.

¿Ha cambiado su día profesional tras la pandemia?

La realidad es que poco ha cambiado. Nosotros hemos seguido trabajando con la misma regularidad que lo hacíamos antes. Sí que es cierto que hemos tenido que adaptarnos a toda la logística que conlleva la pandemia como organizar todas las PCR de los pacientes que se intervienen con nosotros, planificar con 24-48 horas todas las pruebas. Los protocolos de acompañantes de pacientes también han cambiado, cosa que sí que ha deteriorado un poco la calidad asistencial de los pacientes que tienen que pasar solos las primeras horas del postoperatorio. En nuestro caso que intervenimos un gran número de pacientes de la península hemos tenido que adaptarnos a los cierres perimetrales y a las restricciones de cada comunidad. Lo cierto es que la demanda de nuestros servicios ha crecido enormemente durante la pandemia.

¿Las redes sociales que papel han tenido en su trabajo y en época de pandemia?. ¿Y en la actualidad?

En mi caso siempre desde que inicié mi actividad profesional dedicado a la Cirugía Plástica Facial siempre he sido muy activo en redes sociales. Plataformas con Facebook e Instagram son enormes herramientas tanto para los pacientes como para los profesionales. Los que nos dedicamos a la cirugía facial como mi caso y, en concreto a la cirugía de rinoplastia, suponen un medio muy eficaz para mostrar los resultados que conseguimos. Hasta hace pocos años, los pacientes tenían que conformarse con la fama o testimonios sobre un doctor pero no podían comprobar por sí mismos muchos resultados de un doctor. Eso hoy ha cambiado radicalmente. Para nosotros a día de hoy, es la herramienta más importante y que más pacientes nos proporciona. Además nos ha permitido crecer a un ritmo que en la era previa a las redes sociales era imposible ya que ganar una reputación importante conlleva largos años de boca a boca.

¿La aparición del COVD-19 ha supuesto una mayor interacción online con sus pacientes?

Así es. La verdad que ha supuesto una ventaja enorme la introducción de plataformas online. Hemos introducido herramientas para poder valorar mediante fotos, videos y cuestionarios a pacientes sustituyendo estas valoraciones a citas presenciales. También hemos resulto muchísimas citas de revisión de pacientes mediante valoraciones online mediante las distintas herramientas informáticas. Para mí ha supuesto una ventaja enorme porque ha reducido muchísimo mi lista de espera de citas presenciales y para nuestros pacientes, que la mayoría son de fuera de nuestras islas ha supuesto una enorme ventaja porque ya no tienen que desplazarse para una consulta.

¿La pandemia ha sido un aliciente para utilizar más las redes sociales para llegar e informar a sus pacientes?

Ciertamente la pandemia ha supuesto un mayor consumo de redes sociales. Sobre todo en el confinamiento «duro» de marzo a junio. Solo en esos 3 meses, llenamos 1 año de lista de espera de cirugía. Creo que han intervenido muchos factores en la decisión que han tomado muchos pacientes de demandar nuestros servicios. Uno muy importante ha sido que con las plataformas de videoconferencia sobre todo, mucha gente ha reparado más en su auto imagen y se la ha dado quizá más valor a la imagen facial por lo que muchas personas han tomado la decisión de intentar mejorar algunos aspectos para lucir mejor. Otro aspecto importante es que previamente a la pandemia, el ritmo de vida que todos teníamos nos impedía muchas veces pararnos a planificar una decisión que posiblemente ya teníamos en mente pero que nunca habíamos tenido tiempo ni siquiera para meditar y ejecutar esa idea, en este caso el de plantearse una cirugía estética.

@DR.RASSULDIALLO - DR. RASSUL DIALLO

Dr. Rassul Diallo es médico en Gran Canaria y su especialización es Anestesiología y Reanimación. En sus redes sociales divulga información de actualidad y curiosidades relevantes en la medicina. Su objetivo es acercarse a un campo tan amplio y complejo a cualquier individuo interesado en él. Además, comparto mi estilo de vida saludable, mi pasión por la moda y la estética. Así combina su día a día en el hospital con su labor en redes sociales, lo cual también le ha permitido participar en revistas, eventos, programas de radio y televisión.

¿Cómo ha transcurrido su ámbito laboral y personal tras la pandemia?

Han sido unos meses muy duros en todos los aspectos. A nivel laboral ha supuesto un cambio radical en la forma de gestionar el día a día en un hospital. Por ejemplo, cuándo tenemos que abrir un quirófano para intervenir a un paciente con PCR positiva para SARS-CoV-2, supone activar un 'protocolo COVID'. Esto implica, entre otras tantas cosas, trabajar con un Equipo de Protección Individual (EPI), lo cual resulta muy incómodo, y unido al estrés de la situación en sí, ha hecho que más de una vez haya estado apunto de desmayarme. Esta situación dura ya más de un año y se nota el agotamiento psicológico de gran parte de los que trabajamos en el sector.

A nivel personal supongo que, como a todos, también me ha afectado. La famosa ''fatiga pandémica'' también ha llegado a mi vida. Antes de que pasara todo esto, y en parte gracias a las redes sociales, tenía una vida social muy activa. Ahora las cosas han cambiado. Al principio lo echaba muchísimo de menos; sin embargo, a día de hoy pienso en la vida que llevaba antes y casi que no la añoro. Siento que la recuerdo con la resignación de saber que no sé cuándo volverá. Quizás simplemente sea un método inconsciente para que no me haga daño pensar en ello. También he aprendido a disfrutar la vida de otra forma, ¡si no esto sería insufrible!

¿Las redes sociales han sido un medio necesario en el ámbito sanitario durante la pandemia?

Las redes sociales han sido lo peor y lo mejor que hemos tenido; lo peor porque ha sido el medio de comunicación que muchos han usado para difundir bulos. Creo que bastante tenemos con que nos bombardeen día a día con gran cantidad de información como para que, por si fuera poco, otros se dediquen a desinformar; pero creo que también ha sido lo mejor porque otros tantos, sobretodo profesionales sanitarios, han aprovechado el gran altavoz que suponen las redes para intentar acercar información veraz a cualquier persona que fuera en busca de ella.

¿Ha contribuido en dar información en su perfil en RRSS?

Sí, casi desde los primeros días de la pandemia. En aquel momento se habilitaron unas líneas de teléfono oficiales para cualquier duda acerca de síntomas, contactos, normas de aislamiento, etc. Dada la alta afluencia de llamadas decidí ofrecer mi colaboración por redes sociales, así que mucha gente comenzó a plantearme sus dudas y yo comencé a compartirlas públicamente por si pudiera ayudar a más gente. Era un no parar, e incluso a día de hoy sigo recibiendo muchos mensajes, ¡y yo encantado!

¿Existe interacción en su comunidad de seguidores sobre el ámbito sanitario? ¿Ha aumentado la interacción a raíz del COVID-19?

Sí, de hecho imagino que gran parte de los seguidores que he ganado desde el inicio de la pandemia son personas interesadas en este ámbito. Además, interese más o menos, es un tema que nos concierne a todos, por lo que estoy seguro que cualquier persona podría tener dudas que plantear o algún tema concreto sobre el que le gustaría saber más. Por supuesto, es un tema de actualidad y sobre él que existen muchas incógnitas, así que es normal que cada información que comparta genere reacción en mis seguidores. Además, no solo creo que hay más interacción sino que es más estrecha y fuerte. He recibido muchos mensajes donde me han comentado sobre experiencias personales durante la pandemia, sobre sus síntomas o sobre cómo les ha afectado psicológicamente. No me parece nada fácil contar según qué cosas a alguien que conoces solamente a través de una pantalla, y sin embargo muchos han confiado en mí para hacerlo. Me parece precioso pensar que con un simple mensaje he podido ayudar a alguien por poco que sea.

@SERGCB93 - DR. SERGIO CORREA BELLIDO

Dr. Sergio Correa Bellido es médico de Atención Primaria en la isla de Lanzarote. En el inicio de la pandemia se encontraba trabajando en residencias de ancianos, lugar con mayor peligro para sus pacientes ante la enfermedad COVID-19 debido al alto riesgo de mortalidad en edades elevadas. Debemos destacar su pasión por la medicina, y su otra pasión que le ha enamorado cada día mas de Canarias; el surf.

¿Ha cambiado su día a día profesional tras la pandemia?

Cuando inició la pandemia, me encontraba trabajando en uno de los sitios que mas nos preocupaba a todos, las residencias de tercera edad. Ante la situación y el riesgo que ello suponía, tuvimos que poder en marcha estrictos protocolos de higiene, y seguridad, para de esta forma evitar contagios entre residentes o personal sanitario y afrontar la pandemia de forma segura y cuidando a nuestros mayores. Después tuve la suerte de crecer en el ámbito privado en diversas clínicas como medico de urgencias y atención primaria, haciendo infinidad de cribados y tests de detección de Covid-19. Finalmente y desde comienzos del 2021 estoy como medico de atención primaria en el Servicio Canario de salud de Lanzarote, ejerciendo como medico general y participando en la vacunación Covid-19 y seguimiento de contactos estrechos.

¿Las RRSS qué papel han tenido en su trabajo en época de pandemia? ¿Y en la actualidad?

Creo que si algo ha marcado un confinamiento en España durante la pandemia ha sido la importancia que residen las redes sociales en la comunicación de información científica de forma veraz y objetiva. Las redes sociales y plataformas digitales han sido un pilar fundamental en la divulgación de información con respecto a una situación tan difícil como esta pandemia, donde el escenario, los protocolos a seguir y restricciones cambian de una semana para otra. Además, la divulgación en redes sociales por personal sanitario a contrarrestado la gran cantidad de bulos y negacionismo que desgraciadamente también forman parte de esta pandemia.

¿La pandemia ha sido un aliciente para utilizar más las redes sociales para llegar e informar a sus pacientes?

Efectivamente, todo el personal sanitario hemos sido responsable de informar lo máximo posible sobre la situación de la pandemia en nuestro país, divulgando y asesorando lo mejor que podíamos a nuestros pacientes. Las redes sociales han sido una herramienta mas para resolver dudas, para involucrar a la población e insistir en la importancia de la vacunación, ya que es una la responsabilidad conjunta de toda la población.

¿La aparición del Covid-19 le ha supuesto una mayor interacción online con sus pacientes?

Estadísticamente hablando, creo que muchos en el ámbito sanitario hemos visto como el numero de impresiones, de interacciones y feedback en el contenido han aumentado notablemente. Ello tiene sentido por un reciente confinamiento, restricciones y pandemia, repercutiendo en el uso de plataformas digitales y RRSS.

A tenor de las respuestas de estos profesionales, es innegable que el papel de las redes sociales está incrementándose de forma exponencial. por tanto, la salud y el mundo online son dos áreas que deben ir de la mano, ya que cerca del 80 por ciento de los usuarios del sistema de salud consultan por internet antes que a su médico, o utilizan las redes sociales para conocer de las vivencias de otros pacientes con sus mismos síntomas. Y es por todo ello, que la comunicación de la salud debe ser muy clara, directa y hecha por profesionales especializados, porque el fomento de este tipo de comunicaciones es la forma mas efectiva de lucha contra las face news y campañas conspirativas.

Gracias a los profesionales que nos relatan sus experiencias en este artículo y que siguen en la lucha diaria convirtiéndose en auténticos héroes en Canarias, España, Europa y el resto del mundo.