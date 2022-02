El backstage del carnaval

Justo este fin de semana comienzan los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria 2022 y después de un año sin carnaval ahora más que nunca se necesita, necesitamos recuperar esa ilusión y ganas.

El carnaval no solo es fiesta y disfrute, también es trabajo y constancia, por ello hoy hablamos con personas, que como yo, lo vivimos también desde atrás, y créanme que también se disfruta. Meses y meses de preparación para luego ver fantasías, coreografías y mucha purpurina encima del escenario.

En mi caso, Soy Víctor Santana, maquillador profesional y creador de contenido de @islainfluencia. Desde hace unos años de una manera u otra he tenido que estar detrás del escenario y la sensación de nervios e ilusión es increíble. Para el maquillaje se realizan reuniones previas, ideas ligadas a la temática de cada año y formar un equipo para trabajar (bastantes horas ) y que los maquillajes luzcan perfectos en las galas, que además siempre son en directo y retransmitidas por televisión lo que hace aún más grande esa presión y nervios que tanto nos gusta en el estómago.

¿Se trabaja mucho? Pues sí, e incluso creo que muchas veces no se valora el trabajo de tantas personas que están detrás y que sin duda, para seguir ese ritmo te tiene que gustar mucho y vivir el carnaval a tope.

Y si algo me gusta de este artículo, es poder hablar de ellos, apasionados de su trabajo, el mundo de la danza.

Francisco Santana y Cristina Pérez, son otra pieza clave y quizás mucha gente no les pone cara. Ellos son los coreógrafos del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y me hace mucha ilusión poder hablar no solo de las maravillosas personas que son, si no de un trabajo como el de ellos y muchos más profesionales, que por desgracia no está bien valorado en nuestro país.

Cristina Perez es coreógrafa del carnaval desde ya hace muchos años y ella cuenta que el cumulo de sensaciones cuando llegan estas fechas es difícil de definir, pero lo que tiene claro es que te alimenta el alma y el espíritu teniéndote alerta en todo momento.

Como siempre ella dice el carnaval es un punto de encuentro, con los años se crea una familia, que como en navidad, sabes que te la vas a encontrar en esta etapa del año. Personas con sus vidas y sus problemas que llegan a desconectar y compartirlo con compañeros que vienen buscando lo mismo, vivirlo y disfrutarlo.

Para Francisco Santana es el tercer año consecutivo de coreógrafo del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y su palabra a resaltar seria «nervios» , el centra el inicio de su trabajo desde que se elige la temática del carnaval, es la pieza clave para saber, por ejemplo, por donde irá la música, parte importante para comenzar a preparar las coreografías. Con el equipo de bailarines, después de elegir el casting, se comienza a trabajar 3 semanas antes de las galas.

Vive la trastienda del escenario como «una maravilla» , muchísimas personas que plasma su arte y su amor para que todo salga adelante, siempre poniendo mucho corazón.

Para ambos es un privilegio que vuelvan un año más a contar con ellos, desde la cabeza del equipo, Israel Reyes, que siempre, a pesar del trabajo tiene una palabra de aliento para todos en esos momentos de locura, hasta las cientos de personas que se desviven y nos cuidamos mutuamente para que todo salga de maravilla, me incluyo en ese agradecimiento a un equipo que sobre todo es tremendamente humano.

Me quedo con que somos una familia que desea que llegue esta época para reunirse y llenarse el corazón de purpurina.