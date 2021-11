Raúl Pérez: «Nunca fui el gracioso en el grupo de amigos»

La anécdota del reponedor en el supermercado

«Tengo un trabajo que me encanta, de cara al público, y, sin embargo, por la calle no me suelen reconocer, algo que para mí es bueno porque no he llegado a ese punto en el que toda la gente te para por la calle. Pues bien, el otro día estaba en el supermercado y se me acercó una persona y yo ya me preparé para saludarle y darle las gracias, cuando me preguntó que cuándo íbamos a reponer las sandías. Me confundió con el reponedor y yo le seguí el juego».