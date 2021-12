Ramírez confirma la ficha profesional a Moleiro y Cardona

«Blindaremos las condiciones de Sergi Cardona y a Moleiro. Desde enero jugarán con fichas profesionales». Miguel Ángel Ramírez anunció ayer, en declaraciones a la emisora oficial del club, que los dos canteranos verán modificadas sus actuales posiciones como miembros del primer equipo para mejor y en virtud de los méritos que han acumulado en los últimos meses. Y lo razonó: «Lo más coherente es que dos de las fichas que quedan libres sean para Sergi Cardona y Alberto Moleiro en el mercado de invierno. Y así podrá utilizar el míster sin restricciones a otros como Clauo Ale García».

Cuestionado por el mercado invernal que se aproxima, y con peticiones expresas de Pepe Mel ya sobra la mesa («hay que cubrir la baja de Sergio Ruiz y no estaría mal tener más variantes ofensivas»), el mandatario fue concluyente: «Si pretendemos traer a alguien más, hay que sacar a otro jugador. Si el míster lo pide, habrñia que analizarlo, aunquecreemos que tenemos un equipo suficientemente competitivo. Es difícil tener en esta categoría un equipo titular top y un banquillo top».

Inevitable que Ramírez se refiriera a los últimos tropiezos del equipo. Su crítica fue constructiva: «Debemos diferenciar lo sucedido en las tres últimas jornadas. Ante Zaragoza y Málaga la UD no mereció la derrota. En Leganés jugamos un mal partido y sí merecimos el castigo. Si el entrenador hubiese tenido a todos los jugadores disponibles, podríamos pedir explicaciones. Lo que se trata de que entre todos saquemos esto adelante».

Y abundó: «En Leganés teníamos las bajas de Eric, Loiodice, Pejiño, Mfulu, o Peñaranda. De La realidad es que cinco titulares no estaban. Hasta que no se recuperen esos jugadores no tendremos nuestra mejor versión. Tuvimos la suerte de ganar sin ellos en algunos partidos. A ver si el domingo empezamos a sumar, que es lo que necesitamos. Pero somos conscientes que la mitad del equipo está fuera en estos momentos. El equipo competitivo está dañado ahora. Esperamos afrontar la segunda vuelta con todas las garantías. Así, volveremos a la senda de las victorias. Hemos sumado un punto ahora y seguimos en puesto de play-off. Tan mal no lo habíamos hecho, pero tenemos que volver a recuperar el nivel de antes».

En clave de actualidad, también aludió a la edición de la Copa del rey que mañana arranca para la UD: «El objetivo nuestro es alcanzar el éxito deportivo ascendiendo a Primera. En la Copa del Rey vamos a tratar de un nivel óptimo para ir pasando rondas, pero sin poner en riesgo el objetivo principal, que no es otra que competir en LaLiga con los mejores. No podemos correr riesgos para no debilitar al equipo. Pero no vamos a tirar la Copa, eso debe estar claro. Creo que se puede competir bien en la Copa y en la Liga».