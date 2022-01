«Me da rabia estar tan bueno a esta edad»

Atiende por teléfono mientras le cortan el pelo. De fondo suena insistente el zumbido de la maquinilla eléctrica... «No me están rapando al cero, tranquila, es el corte de siempre -aclara entre risas-. Es que he llegado hoy de vacaciones y llevaba tres semanas con el pelo sin arreglar. Me lo iba a poner blanco, pero la decoloración tarda cuatro horas largas y, chica, tengo el tiempo medido de aquí a mañana». Así se expresaba Jorge Javier Vázquez el martes, la víspera del estreno en Madrid de 'Desmontando a Séneca', la comedia de Juan Carlos Rubio con la que estará en el teatro Reina Victoria hasta el 13 de marzo. «A mí Séneca me ha enseñado a dejarme de tonterías porque el futuro no existe. La pandemia nos ha demostrado que no existe ni el mañana, que lo que cuenta es poder levantarte y estar vivo», observa el presentador estrella de Telecinco.

Dice que con los años (y tiene 51) ha aprendido a dar importancia a la ausencia de malas noticias. «Esa tranquilidad que te da llegar al final del día sin que a ningún amigo o familiar le haya pasado algo malo». Relativizar no le libra sin embargo de ciertos calentones en pleno directo. «Me cabreo pero siempre con razón ja, ja, ja... Y luego no me arrepiento porque las cosas suceden por algo. Como mi evolución me ha llevado a ser más estoico, cada vez me dan menos cabreos, aunque últimamente he tenido tres seguidos que ya me hacen hasta gracia. Está bien saber que hay cosas que no controlas y que en cualquier momento puedes meter la pata».

Lo dice sin el menor atisbo de angustia profesional. Aunque, de fondo, todavía resuena el eco de la monumental pelea que tuvo con Lucía Pariente, la madre de Alba Carrillo, en la final de 'Secret Story'.

Vázquez desmiente una crisis con Mediaset. «Solo he dicho que me gustaría saber irme antes de que la audiencia me eche»

Aquella bronca, unida a sus recientes declaraciones en una emisora de radio desvelando su intención de irse antes de que le despidan y de marcharse fuera de España, han desatado las sospechas de una posible crisis con Mediaset. Él lo aclara. «No, no. Lo que quería decir es que me gustaría tener el detector bien puesto, el radar para saber que la gente me está diciendo oye, no continúes. Y lo de irme de España puede sonar como a reproche, pero para nada. Simplemente, algún día me gustaría volver a probar fuera, quizás en Lisboa, lo que significa ser anónimo, porque yo, aunque no lo parezca, soy supertímido».

Tanto que de niño, cuando su madre le mandaba a comprar jamón york, se iba repitiendo para sus adentros por la calle «Deme jamón york», para poder decirlo de corrido y sin ponerse rojo. Por entonces nadie imaginaba en su familia que algún día aquel chiquillo reinaría en los platós y en las redes con un descaro considerable...

-Acaba de volver a posar ligero de ropa en Instagram. ¿Lo hace por coquetería o solo para provocar?

-La verdad, me da rabia estar tan bueno a esta edad, ja, ja, ja... Es muy importante encontrar a tu médico estético de confianza. A mí me ha costado mucho pero ya lo tengo. A la vista está. Para que los retoques sean naturales lo que se tiene que hacer es prevenir. Ahora he aprendido a hacer deporte y a comer sano... Ojalá lo hubiera hecho a los treinta. Aunque no, a esa edad también está bien vivirlo todo con intensidad y equivocarte y pasarlo tan mal por alguien que no vale la pena.

No es su situación actual. Cumplida la cincuentena el presentador de 'Sálvame' confiesa que «ya hace bastante que no lo paso mal por nadie. Y tengo ganas, no de llevarme una hostia, pero sí de decir qué me está pasando, qué estoy sintiendo… Todo llegará. O no. Con los años también aprendes a que no. Y hay que estar preparado para eso».

«Con los años estoy cogiendo cosas de mi padre que yo criticaba, como su pronto y su tendencia a la melancolía»

Al contrario que Belén Esteban, que llevó juguetes sexuales al programa de Broncano, Jorge Javier se declara poco ducho en la materia. «Nunca los he utilizado. Yo de hecho he empezado a disfrutar del sexo muy mayor. Y ahora además sin pareja. Por eso no quiero tenerla, ja, ja, ja… Pero, en serio, en el sexo he empezado a pasármelo bien muy tarde. Imagínate, siendo gay, hace treinta años había un sentimiento de culpa».

Ramalazo autoritario

Décadas de terapia, motivada en parte por las dudas que alguna vez tuvo este licenciado en Filología por hacer cierto tipo de programas, no le han librado de un ramalazo autoritario reciente... «Estoy cogiendo cosas de mi padre que yo criticaba. Su pronto, por ejemplo. También esa forma de quedarse pensativo, con tendencia a la melancolía. Y quiero luchar contra ello, prefiero parecerme a mi madre, que es vitalista y alegre».

Las dudas en cambio han desaparecido, hoy Jorge Javier está convencido de que, igual que a muchos de sus amigos intelectuales, «a Séneca le encantaría el 'Deluxe'».