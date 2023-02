Pimienta: «Me quito el sombrero por mis jugadores»

El técnico de la UD Las Palmas, García Pimienta, se mostró contento y satisfecho por la labor de los suyos al término del choque. Tanto fue así, que lo quiso sobresaltar: «Me quito el sombrero por mis jugadores. Hemos hecho un partido muy completo para ganar tres puntos más».

Cuestionado por el goleador Sandro Ramírez, el entrenador fue claro: «Sandro tiene que marcar diferencias en este equipo, porque es un jugador de Primera División. Ha tenido mala suerte por las lesiones pero esperamos de él su mejor nivel, y hoy se ha visto».

En lo que respecta a la baja del capitán Jonathan Viera, afirmó que sufre un proceso febril «y no merecía la pena arriesgar».

El técnico amarillo quiso dejar claro el porqué de la ausencia del 21: «Sufre un proceso febril y no merecía la pena arriesgar»

Cuestionado por el bloque en su conjunto y lo que espera de los rivales, argumentó: «Tenemos muy claro que podemos controlar nuestro partido. Pero sabemos que Levante, Alavés, Eibar, Granada ... son auténticos equipazos y está pasando lo previsible, todos están arriba. Estamos en nuestra línea. Cuando falten tres o cuatro partidos veremos a qué podemos aspirar».

«Pejiño me pidió el cambio. Ha hecho un partidazo. En el minuto 65 se le subieron los gemelos. Es un jugador con mucho talento y es muy honrado. Con Marvin mantuvimos el nivel o lo hemos subido y el chico está demostrando su valía y talento. Por su parte, a Kaptoum lo he visto bien. Ha estado en un proceso de pretemporada. No es fácil ponerse a jugar en un equipo tan rodado como el nuestro. Seguro que irá a más», expuso Pimienta sobre algunos de sus jugadores.

Por último, el técnico catalán quiso incidir en lo orgulloso que está de los suyos: «Felicito a mis jugadores por seguir creyendo hasta obtener la recompensa del primer gol». Victoria que supone volver a apoderarse del liderato de la Liga Smartbank.