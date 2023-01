Quevedo anuncia la fecha de su primer y esperado álbum «Donde Quiero Estar»

Ya hay fecha del esperado momento. Pedro Domínguez Quevedo ha publicado en su cuenta de Instagram toda la información sobre su primer álbum. Saldrá el 20 de enero, con nombre Donde Quiero Estar y será de 16 temas, con la colaboración de Cruz Cafuné, JC Reyes y Omar Montes. Un album que es muy especial para Pedro. « Hemos conseguido contar la isla a través de Pedro y Pedro a través de la isla, y ese era el objetivo«, se sincera el artista en su cuenta de Instagram.

Tracklist del album de Quevedo. / @quevedo.pd

El artista está cumpliendo sueños a pasos agigantados. Hace unas semanas cumplió el más importante, colaborar con Myke Towers, gracias a la canción ' Playa del Inglés'. En este disco ya forman parte estos temas: 'Sin Señal', 'Vista al Mar', 'Playa del Inglés' y 'Punto G'. Además, en 2023 también hará una gira por Gran Canaria (ya no hay entradas), Madrid y Barcelona.

Se dio a conocer en el ámbito de la música urbana en el año 2020 con el remix de ' Cayó la Noche' y su fama no ha hecho más que crecer gracias a su forma de ser, su voz grave y a temas como 'No me digas nada', la bizarrap sesión, conocida como 'Quédate', 'Respuesta Cero' o 'Sin Señal'.