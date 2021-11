«El 'Sol' ha sido como ponerle un horcón a una platanera»

Lleva meses con su restaurante cerrado y ahora recibe este 'Sol', un galardón de prestigio. ¿Qué reflexión hace?

Este premio es como ponerle un horcón a una platanera para que no se caiga del todo. Voy camino de ocho meses con el negocio cerrado y tengo unas ganas de cocinar enormes. Ahora tengo más deudas que cuando inicié este proyecto y a nivel personal estoy muy desilusionado con la gestión que se ha realizado y muy afectado.

Usted no tiene terraza y acumula cerca de ocho meses de cierre. ¿Cómo se explica esto?

En primer lugar debo decir que yo no soy sanitario y respeto las decisiones que tomen, pero yo a día de hoy no le encuentro la razón al por qué mi restaurante es más perjudicial que la tienda de enfrente, un centro comercial, un avión lleno, etc. Yo si tengo un problema empeño todas mis fuerzas hasta arreglarlo. Aquí sigue pasando el tiempo y no hay solución. Yo necesito estar en manos de gente que sepa hacer las cosas.

¿Y de la gestión en Madrid, con los restaurantes abiertos?

Yo no soy político, soy ciudadano. No soy ni de Ayuso, ni de Pepín, ni de Antonio. En Madrid han tenido una forma diferente de ver las cosas y la realidad es que los datos sanitarios están igual que algunas y por debajo de otras comunidades. Nadie, a día de hoy, me ha demostrado científicamente que hay más contagios dentro de un restaurante, con todas las medidas sanitarias exigidas. Nadie. Nos siguen vendiendo humo y lo peor es que nos lo tragamos.

¿Y el futuro?

Yo quiero mantener 'El Equilibrista 33' como negocio. Si alguien me demuestra que disponer de un restaurante en interior es inviable, cambio de idea, pero aquí sigo esperando la decisión de cada jueves a ver si nos cambian de fase para poder trabajar. Lo único que quiero es trabajar, que me dejen trabajar.

¿Cómo mantiene el ánimo? ¿Sus clientes qué le dicen?

Después de mis compañeros de trabajo, los clientes son lo más preciado que tenemos. La gala de la Guía Repsol en San Sebastián fue una muestra de dignidad y respeto a esta profesión. Todos los chefs estamos indignados y lo que queremos es tirar hacia adelante.

¿Cómo se define Carmelo Florido su cocina?

Lo que yo hago lo definen los demás. Me gusta el cuajo, las cosas naturales, el producto y mi carta la hago yo. Las pedradas son mías, Jajaja.

Carmelo Florido une en su cocina pasión, talento y devoción. Una foto de su madre preside una sala ahora vacía, a la espera de recuperar el contacto con sus clientes que disfrutan de la variada carta que ofrece en 'El Equilibrista 33'. Sus 'pedradas', como él recalca, son varias y los makis con gofio quizás «hagan una lectura de la intención de mi cocina», apostilla. «El gofio es una proteína compleja tan defendible como el foie», destaca.

Defiende la canariedad, huye de clichés y protocolos, le gusta pintar, escribir -la frase que ilustra la foto de esta entrevista es suya- y observar paisajes como la presa de Las Niñas, el Risco o Taliarte le fascina.