Pilar Rubio: «No tengo pájaros en la cabeza ni miro a largo plazo»

Ochos aspirantes ponen en valor todo su talento a golpe de purpurina, sombras y colorete para conseguir ser el mejor profesional del maquillaje. La presentadora Pilar Rubio (Torrejón de Ardoz, Madrid, 45 años) se pone al frente de 'Make Up Stars', el nuevo 'talent show' de la plataforma RTVE Play que busca a los mejores profesionales de esta disciplina. El formato, que cuenta con un jurado formado por David Molina y Camila Redondo, dos referentes del sector, también busca mostrar el maquillaje como forma de expresión artística. De esta manera, Rubio afronta un reto profesional en solitario tras consolidarse como colaboradora en 'El hormiguero'. «Tengo especial predilección por Pablo Motos», cuenta.

-Es el primer 'talent' de maquillaje en nuestro país.

-La verdad es que había como una necesidad de tener un 'talent' de maquillaje en España porque era una disciplina que todavía no se había tocado, mezclándolo también con una parte de 'reality'. Pensamos que era una buena apuesta porque el maquillaje no solo habla del arte y de la técnica, sino que también transmite emociones. Creo que todo el mundo, de cualquier edad o género, se puede ver reflejado.

-¿Es aficionada a esos vídeos de maquillaje en Tik Tok?

-A todos. Me hacen mucha gracia y algunas cosas las pruebo, otras no. Y luego estando en un programa de maquillaje encima, pues qué suerte. Cualquier duda que tenía se la preguntaba a mis compañeros. Ha sido como una fantasía estar ahí.

-¿Se pensó mucho este proyecto en RTVE Play?

-Pensé que podía ser un programa tranquilo, en el que no se van a poner tantos ojos encima. Creo que es un formato que a nivel digital se consume porque a lo mejor va a un público más específico que le gusta consumir lo que es televisión en plataformas. Es más fácil de llegar a ellos y es accesible para todos.

-¿Es más de programas en directo?

-Yo estoy muy cómoda y muy acostumbrada al directo. Realmente, este programa está todo grabado en falso directo.

-¿Lo compagina con 'El hormiguero'?

-Sigo en 'El hormiguero' porque es mi casa y mi familia. Cuando termine esto me voy para ensayar. Creo que es bueno poder compaginar cosas, porque es importante estar a diario en un programa y poder hacer este tipo de formatos.

-¿Se piensa mucho los proyectos que le ofrecen?

-Evidentemente llegan muchas ofertas, pero tengo cosas bastante claras, por lo menos hasta ahora, que es que me gusta hacer programas grandes, que sean para toda la familia y que si podemos aportar algo de conocimiento, mucho mejor. Todo sano, todo bonito, eso es lo que me gusta. Necesito disfrutar y pasármelo bien cuando estoy haciendo un programa.

-No ha parado de trabajar y encadenar programas en televisión. ¿Cuál es su secreto?

-La verdad es que no lo sé. Siempre intento centrarme en lo que estoy haciendo ahora mismo. No tengo pájaros en la cabeza ni miro a largo plazo. Simplemente pienso que voy a presentar este proyecto, voy a intentar hacerlo lo mejor posible y formarme continuamente. También en idiomas, para poder presentar en inglés e intentar estudiar constantemente. Es una formación continua. Hay que ver otros programas, intentar aprender y, sobre todo, escuchar mucho. Tengo muchos jefes y gente de la que aprender.

-¿Y qué jefe le ha enseñado más?

-Tengo especial predilección por Pablo Motos. Es una persona humilde, el más generoso y más buen compañero. Es el primero que llega a trabajar y el último que se va. Creo que sería mi referencia. La oferta para participar en 'El hormiguero' llegó en el mejor momento. Necesitaba algo que me revolviera por dentro. Llevo ya diez años y estoy feliz, porque es verdad que me da otro registro totalmente distinto y me sirvió para poder descubrirme yo misma. Poco a poco, con cada proyecto, vas descubriendo nuevos talentos y carteras que puedes desarrollar. Siento que el apoyo de Pablo Motos y sus consejos me han servido de mucho.

-Cuando echa la vista atrás a su trayectoria profesional, ¿qué piensa?

-No lo sé. Lo único que he hecho ha sido trabajar y trabajar, entonces supongo que serán los frutos. Nadie va a venir a buscarte a casa. Tienes que salir a buscar las cosas, a demostrar lo que vales, porque esto es un examen constante. Ese es el único secreto. Por lo menos trabaja e inténtalo, porque si estás en casa no va surgir.