Piezas exclusivas para las fiestas navideñas

Luz natural, un entorno inmejorable y los diseños de fiesta de una creadora que quiere abarcar mucho más que la moda de baño. Verónica Aparicio, o lo que es lo mismo, Vevas, presenta con este editorial de moda de la Revista Canaria C7 sus diseños exclusivos para estas fiestas. «Quería que hubiera dos tipos de mujer, una más menuda y otra más real. En teoría me gusta diseñar para todo tipo de mujer, por eso no me tiro a la piscina y hago colecciones enteras. Prefiero que la persona a la que que le interese se dirija a mi y, sin cambiar en exceso el diseño, me pueda mimetizar con ella y crear algo especial», comenta Aparicio.

La diseñadora, nuevo talento de Gran Canaria Moda Cálida ganó el Reto C7 diseña en papel, por el que ha recibido muchísimas felicitaciones: «No me esperaba ganar porque mis compañeros hicieron un gran trabajo. Todo el mundo me ha dado la enhorabuena por el vestido de papel y han valorado el curro que hay detrás de los resultados».

«Estoy contenta por poder trabajar con mi padre en algo tan especial», relata en referencia a Juan Aparicio, profesional de la peluquería que colaboró en el peinado de las modelos, Giovanna Lee y Daniela Gómez. «Ya que me han dado la posibilidad de hacer algo especial en Navidad por el premio que gané quería mostrar una tarea totalmente diferente. Esto no se ha visto todavía, es exclusivo», comenta sobre los diseños escogidospara las páginas de esta revista. «Cada pieza está hecha con mucho mimo y ha sido como un recopilatorio de mis prendas más especiales», añade.

Vevas es conocida por sus diseños de trajes de baño. Su primera gran aparición fue en 2016 con la colección Omaha en el desfile de Gran Canaria Swimwear Fashion Week. «La propuesta de valor es hacer mi propio estampado, también el estudio que lleva cada pieza de baño y cada patrón porque intento hacer que quede bien en cada tallaje», especifica la diseñadora, que cursó sus estudios en Instituto Europeo de Moda de Madrid para posteriormente hacer la especialización en Patronaje y Costura en Barcelona.

La marca Vevas tiene actualmente su escaparate físico en la tienda Be Yellow, situada en a calle Travieso número 14. «También en la peluquería de mi padre, Juan Tafira, en el Monte Lentiscal», invita la creadora, que tiene preparadas muchas sorpresas para la próxima pasarela de Moda Cálida 2018. «Espero sorprender con la nueva pasarela de Gran Canaria Moda Cálida con mi colección 2019. Ya tengo en mente más o menos lo que quiero hacer», introduce Aparicio. «Voy a ir un poquito más allá... Pero no quiero adelantar nada. Será algo más maduro. Quieras o no, cada año que pasa voy centrándome y definiendo mi estilo un poco más», sostiene la joven de 28 años natural de Las Palmas de Gran Canaria.

La inspiración de Verónica Aparicio tiene su origen en la vida de las mujeres. «Me inspiran las mujeres y sus formas de vida. Al ser mi padre peluquero, he crecido rodeada de mujeres, mujeres que van a ponerse guapas. Y claro, mi madre, que es una mujer muy elegante», expresa la creadora de Vevas, una firma isleña con futuro.