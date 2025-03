Pepe Navarro arremete contra Ivonne Reyes en su peor momento

Joasquina Dueñas Domingo, 16 de marzo 2025, 21:32 Comenta Compartir

. Después de que Ivonne Reyes confesara la dura situación económica que está atravesando a la revista Lecturas, acudió al programa televisivo 'De viernes' para dar más detalles sobre la ruina que le ha llevado a acogerse a la ley de la segunda oportunidad para empezar de cero. Una entrevista durante la que se vivieron momentos de tensión cuando llegaron las inevitables preguntas sobre Pepe Navarro y su vástago: «Él es hijo de Pepe, hay una sentencia, es la verdad y no hay más», esgrimió anunciando que abandonaría el plató si las cuestiones continuaban por esos derroteros. Y es que el comunicador no ha dudado en reaccionar a las palabras de Ivonne en estos días: «Estas son las consecuencias de vivir en la mentira permanentemente durante toda tu vida», ha dicho.

A pesar de la sentencia judicial, Pepe Navarro sigue sosteniendo que él no es el padre del hijo de la presentadora y, aunque no se ha alegrado de la situación, ha calificado de «justicia divina» lo que está viviendo. «El daño que me ha hecho esta mujer a lo largo de los últimos 15 años es muy considerable, a nivel personal, familiar, profesional, social», ha lamentado. «Ella no es consciente del daño que ha podido hacer porque ella va a su juego, a su mentira y a sacar dinero», ha subrayado y, aunque no vio la entrevista de Ivonne, tiene claro que no lo necesita «porque sé lo que va a decir».

Navarro no ha dudado en repasar los réditos económicos que habría obtenido a su costa: «Se lo quiero recordar. Por la primera entrevista que hizo para hablar de mí le pagaron 98.000 euros. No está mal. Y por la segunda, 83.000. No me lo invento. Está en un documento que se presentó al juez en su día».

ADN para todos

De hecho, antes de que la presentadora reapareciera en televisión ya dejó clara su opinión sobre sus problemas: «Esta mujer no está bien. Es normal, vivir con la mentira que vive hace imposible tener estabilidad y paz mental». «Desde hace diez años, le he ofrecido hacer las pruebas pero ella se niega porque sabe que el padre no soy yo. Las pruebas de ADN que me hizo eran para ver si yo era el padre. Si hubiera salido positivo, hubiese accedido», declaró en 'TardeAR'.

Entre sus revelaciones, Ivonne confirmó que está en tratamiento psiquiátrico para la depresión que sufre desde hace un tiempo. Un extremo que Navarro también ha puesto en duda: «Yo no creo que vaya al psiquiatra, ni mucho menos porque lo primero que le diría a un psiquiatra es 'oye, soluciona esto'. Es imposible. Son cosas para vender». Y es que, para él, todos los males de la venezolana tienen un mismo origen: la mentira.

