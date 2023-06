Paula Echevarría estalla contra las críticas en redes sociales

Paula Echevarría está acostumbrada a recibir miles de comentarios en sus publicaciones, muchos de ellos halagadores, pero otros, no tanto. En su última fotografía, la actriz ha recibido un aluvión de críticas que le reprochan el abuso en el uso de los filtros y del Photoshop, lo que la ha hecho estallar. Aunque normalmente no responde a este tipo de comentarios, esta vez ha querido dejar claro lo que piensa y contar su experiencia sobre su cuerpo en los últimos años.

La protagonista de 'Velvet' ha publicado varios pantallazos con los reproches que le han hecho sus seguidoras, y ha puntualizado que «sí, son todas mujeres y seguramente muchas de ellas son las que van encabezando las manifestaciones feministas», para luego relatar: «Hace dos años me encontraba probablemente en la peor condición física de toda mi vida. Acababa de tener un bebé y, durante el embarazo, había ganado casi 30 kilos a pesar de seguir haciendo ejercicio». «Me encontré, de repente, con un peso en el cual no me reconocía y con una edad en la que las cosas no vuelven solas a su sitio», ha recordado.

«Hoy, dos años después, estoy muy orgullosa de que, a base de organizar mi alimentación, haber encontrado disciplinas de deporte como el BalletFit, vuelvo a reconocerme. Me veo mejor que nunca. También me hago tratamientos en centros de estética, por supuesto. La piel, por mucho deporte, con 45 años, hay que ayudarla a recuperar firmeza», ha confesado. «Me da exactamente igual lo que digan. Esta aclaración es porque quiero dejar claro que la constancia y la disciplina funcionan y que, si estás inconforme con tu estado físico, ¡lo puedes conseguir!», ha terminado.