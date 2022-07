Paz Padilla, risas y besos con su nuevo amor, Fran Medina

Dos años después del fallecimiento su marido, ha salido la luz el nuevo amor de Paz Padilla. La revista 'Semana' ha sido la encargada de desvelar la nueva ilusión de la gaditana a través de unas fotos en las que se ve a la actriz compartiendo una divertida y romántica jornada en un pantano. Risas y besos mientras practicaban pádel surf, se bañaban juntos o navegaban. Unas imágenes en las que la pareja se comporta con total naturalidad, con momentos cotidianos como cuando ella le pone crema en la espalda a su enamorado, divertidos, como la caída de la cómica de la tabla de pádel sur, y románticos, como el tiempo que pasan abrazados y besándose en el agua.

Él es Fran Medina, un guardia civil y fotógrafo que al que conoce desde hace tiempo. De hecho, tras confirmarse públicamente la relación, las revistas han recuperado fotografías de principios de año en las que se le ve acompañando a Paz Padilla junto a su hija, Anna Ferrer y el que fuera su novio, Iván Martín, como uno más de la familia por las playas de Zahara de los Atunes. Y es que, al parecer, la relación habría empezado en septiembre del año pasado aunque la pareja ha decidido llevarla con discreción.

El observador avezado puede comprobar que los últimos posados de Paz con o sin su hija en la revista 'Hola' llevan la firma del fotógrafo. Así fue el pasado enero cuando Paz hacía para la publicación el balance de su 2021 y contaba lo que había supuesto para ella poder dar las campanadas desde Vejer de la Frontera, en su Cádiz Natal. Igual sucedía unos meses después, en mayo, cuando hablaba de su situación profesional, después de su despido de Mediaset, ya reconducido.

El 19 de este mes se cumplirán dos años de la pérdida de Antonio, con quien Paz vivió una historia de amor de ensueño. Un amor de juventud con el que se reencontró años después y con el que vivió grandes momentos. Desde el primer momento, Paz lo tuvo claro: «Voy a seguir viviendo y tengo un propósito: ser feliz. Se lo debo a él», decía. «He aprendido que aceptar no es olvidar, y a recordar con amor y no con angustia. He sido tremendamente feliz con mi Antonio», aseguraba.

En aquellos momentos no pensaba en volver a enamorarse, aunque ella nunca ha cerrado la puerta: «Yo me he enamorado muchas veces, amar es entregarse… La gente se cree que el amor es solo encontrar una pareja pero yo creo en el amor incondicional, blanco, compasivo, generoso y que te llena. Puede ser una puesta de sol o tomar algo con amigos. Ver a tu hija crecer, ser feliz escribiendo o si un hombre te acaricia y te besa. ¿Por qué voy a negar vivir eso?», decía. Y con esa predisposición, la vida ha puesto en su camino a un hombre junto al que se siente cómoda y segura, a tenor de lo que transmiten las fotos publicadas por 'Semana'.

Fran se ha dedicado durante años a retratar a parejas en uno de los días más felices de sus vidas, el de la boda, ahora, todo ha cambiado. Por un lado, ha reconducido su carrera hacia las sesiones de moda y por otro, es él quien está en el punto de mira de los objetivos de los paparazzi.