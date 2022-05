El oscuro pasado del 'youtuber' argentino que arremetió contra Canarias: acusado de apología de pedofilia

Martín Cirio, el polémico 'youtuber' argentino que ha indignado a miles de canarios por su descubrimiento de las islas a través de Google Maps y el análisis que hizo de ellas, tiene un pasado muy oscuro en su país, donde fue acusado en el año 2020 de apología de la pedofilia por unos tuits que lanzó y que le costó una denuncia, un importante operativo policial en su vivienda, donde requisaron varios ordenadores, y el repudio de todo un país, el suyo, Argentina.

Huye a Turquía

Tras este hecho, este personaje de internet decidió cambiar de residencia y trasladarse a Turquía. «No les voy a caretear el motivo por el que me estoy yendo a Turquía. No es un motivo feliz -contó-. La realidad es que llegó un punto en el que me está costando un poco funcionar. La gente que me sigue en Twitter. No, Twitter no, no tengo más y nunca más voy a abrir esa cuenta. Veo Twitter y lloro».

Mensajes desagradables

Algunos de estos mensajes que le costaron la acusación y la investigación judicial, así como el rechazo de la población, fueron especialmente gráficos y desagradables: «me voy a la ventana a mirar a los nenes salir al jardín y masturbarme mientras veo a Tomacito, mi preferido»; «con ganas de violarme a un pendejo» ; «Holis, en cuatro meses, cuando esté en Tailandia fifandome a niños de tres años, seré Christina Aguilera» o recordando un viejo hecho con un menor de doce años: «Fue como si me hubiese hecho el amor un niño. ¿Es que acaso esto fue pedofilia».

Actuaciones en España en junio

Según aparece en la página web de Martín Cirio, el argentino visitará próximamente España donde tendrá dos actuaciones. Dos en Madrid, el 20 y el 21 de junio; y otras dos en Barcelona, el 25 y 26 de ese mes.