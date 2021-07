Olga Moreno «Me he encontrado a mi familia derrumbada, pero la voy a levantar» La ganadora de 'Supervivientes' atrapó a más del 25% de la audiencia en su respuesta a Rocío Carrasco

Arriba, Olga Moreno, durante una de sus intervenciones en el programa del miércoles; a la derecha, Rocío Carrasco. / R. C.

Con un mono azul y los ojos maquillados a juego, haciendo un guiño a todos sus seguidores, promotores del hashtag #mareaazul que nació en contraposición de la marea fucsia que respaldaba a Rocío Carrasco durante la emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', Olga Moreno, pareja de Antonio David Flores, aparecía en el plató de 'Ahora, Olga' para responder a muchas de las polémicas suscitadas con la docuserie de la hija de 'la más grande'. A su regreso de Honduras como flamante ganadora del programa 'Supervivientes 2021', a Olga le esperaban numerosos frentes abiertos. Algo que ha afectado a toda su familia, tanto que la mujer del exguardiacivil se derrumbó al confesar que su hija, de ocho años, «ha tenido que ir al psicólogo». «Me he encontrado a mi familia derrumbada, pero la voy a levantar», espetaba.

Sin embargo, muchas de sus valoraciones sonaron a mensajes ya conocidos. La sevillana no se movió ni un ápice de su versión, la que tanto ella como su marido vienen defendiendo durante los últimos veinte años, y que parece haber recibido el respaldo de la audiencia. Primero, logrando el triunfo en el programa de supervivencia, en el que consiguió grandes diferencias en los porcentajes de votos en una de las ediciones con más participación, y después, con un 25,8% de cuota de pantalla en la noche del miércoles, lejos del estreno de la docuserie de Rocío Carrasco que llegó al 33,2%, pero sí en la media del conjunto de los episodios que se quedó en el 25%. A pesar de eso, las redes ardieron durante la emisión y solo uno de los hashtag fue a favor de la nueva estrella televisiva.

Durante el programa, Olga Moreno escuchó algunas de las palabras que Rocío Carrasco le había dedicado en su relato, incluido el episodio de los piojos. «Estuve seis años cazando piojos», contaba entonces la hija de Pedro Carrasco, a lo que la sevillana reconocía sorprendida que los niños habían sufrido pediculosis a la vez que se describía como una mujer demasiado exigente con la limpieza. «No soy una guarra y lo único que he hecho ha sido cuidar de sus niños, que siempre han ido de punta en blanco», precisó.

«No soy una guarra y lo único que he hecho ha sido cuidar de sus niños, que siempre han ido de punta en blanco»

En el espacio, presentado por Carlos Sobera, hubo colaboradores que pudieron hacer preguntas a la protagonista, entre ellos, Kiko Matamoros, que siempre se ha mantenido al lado de Antonio David, e Isabel Rábago, amiga de Rocío Carrasco. Entre sus principales respuestas, la que tenía que ver con la petición de ayuda que la nueva defensora de la audiencia de 'Sálvame' habría hecho a la propia Olga Moreno estando en un hospital mientras esperaban que a su hijo, David, le hicieran una prueba médica. Según su versión, informó a la pareja de su exmarido de los problemas de conducta que estaba teniendo su hija, Rocío Flores, de la que recibía graves insultos. Olga señaló que esa conversación no había existido nunca y que tampoco le había llamado nunca por teléfono. Según la sevillana, «Rocío Carrasco nunca me ha pedido ayuda. Las cosas de los niños han sido con abogados. Cada vez, Rocío nos decía que habláramos con los abogados, con burofax».

Olga siguió defendiendo que Rocío Flores había llamado en numerosas ocasiones a su madre y que los niños necesitan la presencia de ella. «Espero que abra los ojos y sepa que sus hijos están ahí», decía. «Lo único que he hecho ha sido cuidar a esos niños», aseguraba mientras lamentaba que «parece que es un delito haberles querido». «No soy una madre coraje, cualquiera hubiera hecho lo mismo que yo, no me pongo medallita», afirmaba y aunque insistió en que en su casa «nunca se ha hablado mal de Rocío Carrasco», también decía que «me hubiera gustado que su madre hubiera estado ahí, todo habría sido más fácil y más cómodo para nosotros», haciendo alusión a la ausencia de la madre en los últimos años.

El formato resultó políticamente correcto y aunque quienes participaron niegan que hubiera ningún tipo de veto en los contenidos, sí parece que había cuestiones que se esquivaron deliberadamente. Las principales, la acusación de malos tratos a su marido y la sentencia, también por maltrato de Rocío Flores hacia su madre. A este respecto, sin entrar a valorar los hechos, la ganadora de 'Supervivientes' declaró que solo se había puesto del lado de Rocío Flores.

A tenor del resultado, parece que Olga podría tener más recorrido en Mediaset, con lo que, a pesar del fulminante despido vivido por su marido, este podría volver a tener voz en la cadena, esta vez a través de su mujer. Mientras tanto, él niega que exista la más mínima opción de regresar porque, según ha dicho, tiene pensado demandar a casi todos los colaboradores.