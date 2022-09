Olga Moreno confirma su noviazgo con Agustín Etienne «He encontrado a un hombre que me hace muy feliz», confiesa la ex de Antonio David Flores, que da la razón a lo contado por Belén Esteban

La vida de Olga Moreno ha dado un giro radical en los últimos cinco meses. Ella lo achaca a verano, a salir con sus amigas y a disfrutar de su familia, aunque parece que también ha tenido mucho que ver su nueva pareja y representante, Agustín Etienne. Una relación que ya se rumoreaba y que confirmó públicamente Belén Esteban, a la que la sevillana no dudó en desmentir.

Sin embargo, este miércoles, vía entrevista exclusiva con la revista 'Semana', se desdice y habla de él como de «un hombre que me hace muy feliz». Aun así, huye de la polémica y puntualiza que «yo no he dicho que Belén Esteban es una mentirosa. He dicho que las que sí mienten son las dos personas que se lo han dicho a ella, no ella».

La ex de Antonio David asegura en la publicación que en su cabeza no entraba conocer a nadie: «Yo no estaba por la labor». Sin embargo, el destino es caprichoso y puso en su camino al representante, que además de ella tiene entre sus clientes a Rocío Flores o a Gloria Camila. En todo caso, Olga precisa que «mi relación con Agustín no empezó hace dos meses, fue hace muy poco, la verdad. Me hubiera gustado contarlo más adelante, aún es pronto».

Ambos se conocían profesionalmente desde hace años y en estos últimos tiempos «se ha convertido en un pilar para mí». «Me encanta cómo es, me encanta su forma de ser y me encanta su forma de tratarme», desvela. Tanto es así que confiesa que fue ella la que se lanzó y gracias a eso ahora disfruta de una relación a la que no quiere poner etiquetas.