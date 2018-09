Nueve películas que han marcado a la generación «millennial»

A la saga de libros creados por la imaginación de la escritora británica J.K. Rowling se le atribuye el mérito de haber mantenido, no solo a la generación millennial, sino a todos sus allegados, apegados al hábito de la lectura. Con estos antecedentes, no es de extrañar que las películas que trasladaron las aventuras del niño mago a la gran pantalla tuvieran una enorme repercusión. La primera de ellas se estrenó en 2001. La última, en 2011. De momento son un total de 8 películas (sin contar las nuevas entregas de la saga Animales Fantásticos), cuyos personajes crecían y maduraban a la par que lo hacían los millennial que acudían, año tras año, a las pantallas cinematográficas. Esa fue una de las claves del éxito: una historia que empezaba siendo infantil para volverse adolescente y adquirir al final matices adultos.

Chicas malas (Mean girls)

Esta comedia adolescente de 2004 podría haber sido una de tantas películas de la factoría de Hollywood para jóvenes que pasase sin pena ni gloria. Sin embargo, tener como protagonista a Lindsay Lohan y a actrices cuya carrera ha alcanzado cotas de fama interesantes como Amanda Seyfried y Rachel McAdams, hizo de Mean Girls una cinta que hoy podría considerarse casi de culto. Tal vez la clave estuviera en su historia que, para muchos de estos jóvenes, reflejaba la realidad del momento: la importancia de la popularidad y el conflicto con el amor y la amistad, la adaptación de los adolescentes que llegan nuevos a un instituto, o incluso el acoso escolar. Y aquella escena en la que se explicaba cómo estaban dividas las mesas del instituto según los grupos o tribus urbanas propias de la época, ha pasado a la historia como hito inolvidable.

Los juegos del hambre

Hasta el público adulto. Si Harry Potter se encontró con los niños millennial, y Twilight se encargó de ellos en su adolescencia, The Hunger Games recogió el testigo cuando muchos de ellos se acercaban a la edad adulta, o se encontraban en la etapa más madura de su adolescencia, con cuatro películas entre 2012 y 2015. Sin embargo, la historia de Katniss ( Jennifer Lawrence ), debido a que, al igual que el niño mago, madura conforme avanza la trama, y al oscuro ambiente que hay desde su inicio, trascendió más allá de ser un clásico juvenil y logró ganarse a parte del público adulto.

V de vendetta

Una de las películas que hizo madurar a toda esta generación, basada en la novela gráfica de Alan Moore. V for Vendetta (2006), se encontró con todo un grupo de adolescentes que tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de los ideales y los principios. Con una protagonista que, como ellos, pasaba de tener una vida normal en la que intentar encajar, a ser capaz de morir por sus ideas. Con un héroe, tal vez antihéroe, reflejando el valor de los símbolos. Y ofreciendo imágenes sobre la dictadura y la censura; o planteando cuestiones sobre la libertad, la rebelión, o la justicia. Muchos de aquellos a los que les pilló jóvenes en su estreno la han vuelto a ver en su edad adulta. Y parte de los movimientos de protesta juvenil han tomado la máscara de Guy Fawkes, que lleva V en la historia, para usarla como simbolo en las protestas.

Toy Story 3 y el Caballero oscuro

Sagas. A diferencia de otras sagas, que pueden agruparse para comprender su impacto entre los millennial, en el caso de Toy Story hay que dividir la primera entrega de la tercera. Y es que mientras que la película de 1995 conectaba con los infantes de aquella generación, Toy Story 3 se reencontraba con ellos en 2010, quince años después. Ya no eran, por tanto, tan niños... Pero no por ello el filme result menos importante. Porque la realidad es que Toy Story 3 no es simplemente una historia sobre un joven universitario que tiene que deshacerse de los juguetes de su niñez: representa como los miembros de la generación millennial abandonan su etapa de juventud para enfrentarse a la vida adulta.