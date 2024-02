La novia de Cayetano Martínez de Irujo, cansada de Genoveva Casanova

Desde que salieran a la luz las fotografías de Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca paseando por Madrid, Cayetano Martínez de Irujo se ha convertido en el adalid de la mexicana que decidió desaparecer de la vida pública. Casi tres meses después de que la revista 'Lecturas' publicara las imágenes del heredero danés en España, parece que Bárbara Mirjan, pareja del duque de Arjona, se ha cansado de sentirse la «actriz secundaria» en su relación. Así lo ha transmitido Amor Romeira, colaboradora de 'Fiesta'. Una versión que ha refrendado también la periodista Marisa Martín Blázquez.

«Bárbara empieza a estar harta de Genoveva Casanova y está pidiendo su lugar. Está muy cabreada con que siempre esté Genoveva en todo», ha relatado Amor. «Entiende perfectamente que sea la madre de los hijos de su pareja, pero ahora se considera la actriz secundaria. Aunque lleva tanto tiempo con Cayetano Martínez de Irujo, Genoveva siempre va a ser la principal», ha transmitido. Una sensación que también ha confirmado su compañera de plató, Marisa Martín Blázquez: «Está un poco cansada de esa dedicación absoluta que Cayetano está teniendo con Genoveva. Está triste».

Y es que, el hijo pequeño de Cayetana de Alba se ha convertido en el mejor refugio y apoyo para la madre de sus hijos. Genoveva desapareció de Madrid al publicarse sus fotografías junto al actual rey de los daneses marchándose a San Sebastián, concretamente, al palacio de Arbaizena, propiedad de su exmarido, que también estuvo a su lado durante las fiestas navideñas ya que pasó con ella y con su hija Amina la Nochebuena. De hecho, Cayetano no ha dudado en dar la cara públicamente por Genoveva en más de una ocasión. La última, hace apenas una semana, cuando acudió al plató de 'Espejo Público'. «Han hecho mucho daño a ella y a mis hijos, que están teniendo que sufrir mucho con todas estas historias, pero es un tema que se verá en los tribunales», dijo el duque de Arjona, que confirmó que «ya están todas las querellas y demandas en trámite».

En la misma entrevista valoró que «es intolerable que en este país se descuartice a las personas, ya no de forma injusta, sino absolutamente diabólica» y advirtió que «pagarán el daño que le han hecho a ella y a mis hijos. No lo voy a perdonar hasta que no se resarza».

Después de ocho años juntos, parece que tanta dedicación por parte de Cayetano hacia su exmujer está haciendo mella en su novia que «está atravesando una crisis», ha señalado Amor. «Bárbara, en ese momento de cabreo, hace un apunte y dice: 'Qué fuerte que la única foto que Cayetano tiene subida conmigo en Instagram también salga Genoveva'», en referencia a la imagen en la que aparece juntos en la Feria de Abril de 2022.

Cayetano y Bárbara comenzaron su relación en el verano de 2016. Los 33 años de diferencia entre ambos (ella tiene 27 y él 60) parece que nunca han sido un obstáculo para vivir su amor que se ha ido consolidando con los años. De hecho, el conde de Salvatierra confesó en una entrevista con Risto Mejide que, aunque ya había descartado volver a ser padre, ahora había vuelto a planteárselo porque «ella se lo merece». «Es la primera vez que he sido capaz de tener una relación de verdad», confesaba al publicista. Queda por ver si el escándalo protagonizado por Federico de Dinamarca termina pasando factura a la pareja.