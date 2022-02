Álvaro Bultó. / C. Ruiz

«¿Quo vadis?», le preguntaba su abuelo Paco Bultó cuando a los veinte años el joven Rafael Tarradas no sabía muy bien qué camino escoger en la vida. Al final, el legendario fundador de las marcas de motos Bultaco y Montesa se fue de este mundo sin saber que su nieto y ahijado elegiría convertirse en escritor para transformar en novelas las historias familiares que el abuelo le contaba cuando era niño en la masía de San Antonio. Tras arrasar con 'El Heredero', Tarradas acaba de publicar 'El Valle de los Arcángeles' (Espasa), otro relato con tintes históricos, pero esta vez inspirado en la Cuba de los ingenios azucareros.

Hijo y nieto de insignes emprendedores, sobrino del deportista y aventurero Álvaro Bultó, primo del motorista Sete Gibernau, amigo de celebridades como la modelo Eugenia Silva, que le ha presentado su último libro en Madrid, compañero de cenas, copas y 'bailoteo' de Paula Echevarría, Macarena Gómez, Marta Hazas y otras actrices de renombre («Todo gente muy simpática. A mí la gente complicada me aburre muchísimo»), Tarradas dirige además una agencia de comunicación en la capital, y a sus 44 años es un atractivo catalán que no acaba de tener pareja fija «porque no le pongo mucho empeño». Representa lo que alguien podría considerar un soltero de oro.

«Me han llamado pijo muchas veces –admite–, pero ya me gustaría... Conozco a poca gente que curre y madrugue tanto como yo». Además, este hombre tan sociable y mundano tiene alma de solitario. Los fines de semana huye de la ciudad y se refugia para escribir en su cabaña de la sierra de Gredos (Ávila), una nave que compró medio en ruinas y que ha ido reconstruyendo y decorando hasta convertirla en «un lugar abigarrado y apetecible, parecido a la casa de un mayordomo». Cuando llegó no tenía ni vidrios en las ventanas y el entonces aspirante a escritor dormía en el suelo en un grueso saco de dormir y bien pegado a su perro. «Aquello era calor animal, en plan portal de Belén», ironiza.

«Mi tío Álvaro te hacía llorar de risa con sus anécdotas, hoy me comparan con él porque sigo sin casarme»

Haber nacido Bultó, según cuenta, obliga a ponerse las pilas, a trabajar duro «y a espabilarse desde bien temprano sin pedir ayuda. Mis padres nos dieron a mí y a mi hermano la mejor educación, pero a partir de los veinte años tuvimos que pagarnos las facturas». Tarradas estudió Diseño Industrial y al independizarse aterrizó en Madrid... «Me compré un piso en la Puerta del Sol. Subió el euribor y pagaba de hipoteca 1.500 euros al mes, cuando mi sueldo era de 1.600. Así que me apunté a una agencia de modelos, hice anuncios, descargué camiones... De todo».

Espíritu emprendedor

El espíritu emprendedor lo lleva en la sangre. Su madre, Lucía, es la sexta de los diez hijos que tuvo Paco Bultó, el hombre que levantó el imperio de las motos Bultaco y tuvo tantas industrias diversas que llegó a ser el mayor empleador de Cataluña. Pero tampoco el padre de Rafael Tarradas, de quien ha heredado el nombre, se queda atrás. «Cuando su empresa textil se vino abajo –relata el escritor– se puso a fabricar de la nada raquetas de pádel. Empezó llevándolas él mismo en el maletero del coche y vendiéndoselas a los amigos. Ahora su marca, Royal Padel, vende en todo el mundo. Hace unos días Alberto de Mónaco subía una foto en la que estaba jugando al pádel con una raqueta de mi padre».

De su tío más famoso, el presentador y deportista de riesgo Álvaro Bultó, fallecido en 2013 en los Alpes suizos, a los 51 años, tras precipitarse al vacío con un traje de alas, Rafael guarda innumerables recuerdos, porque convivieron varios años. «Cuando a mi abuelo le dio un infarto y se mudó al campo, Álvaro, como hermano menor de mi madre, se vino a vivir con nosotros. Con él los sobrinos llorábamos de risa. Era divertidísimo contando sus anécdotas».

«Conocí a la infanta Cristina cuando era novia de mi tío y me pareció encantadora y simpatiquísima»

Tarradas incluso llegó a codearse con la infanta Cristina, una de las muchas conquistas de su tío. «Yo tendría unos 14 años y me pareció una persona encantadora y simpatiquísima. A la familia nos impresionaba un poco conocerla, pero luego la encontramos de lo más normal».

Álvaro, en la familia, tenía un apodo muy singular. «Fue por un ama andaluza que no sabía pronunciar bien su nombre y de niño le llamaba 'Álvabros'. Así que se quedó con 'Bros'», explica su sobrino. Hoy, los Bultó le toman el pelo a Rafael porque no acaba de sentar cabeza, igual que su famoso tío aventurero que tuvo muchas novias pero nunca se casó... «Oye, tú como 'Bros', ¿no?», le dicen. Pero Tarradas no descarta formar algún día una familia y tener a un pequeño Rafa al que le pueda preguntar, como su abuelo Paco hacía con él: «¿Quo vadis?». De momento, como él dice, «mis hijos son mis libros».