Nace la segunda hija de Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart

La casa de Alba está de celebración ya que ha dado la bienvenida a un nuevo miembro, la segunda hija de Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart, una niña que nació el pasado martes en la clínica del Rosario de Madrid, donde también llegó al mundo su hermana mayor, Rosario, en septiembre de 2020. La pequeña, de nombre Sofía, como su madre, nació por parto natural y ambas se encuentran bien.

Se espera que con la llegada de la primavera y del buen tiempo, la familia bautice a la niña que es la segunda nieta del duque de Alba y Matilde Solís. En el caso de su primera hija, la pareja tuvo que retrasar la ceremonia por las restricciones de la pandemia del coronavirus. Esta vez, la familia cuenta con que pueda recibir las aguas bautismales sin contratiempo alguno y aunque todavía no se conoce el lugar elegido, se baraja la parroquia de San Román de Sevilla, ubicada a pocos metros del palacio de Dueñas, donde fue el de la pequeña Rosario y también el padre de las niñas, Fernando.

Los duques de Huéscar comienzan así el año con una estupenda noticia después de haber llevado el embarazo con total discreción. De hecho, fue una revista la que desveló la buena nueva señalando que el matrimonio no había informado a sus familiares hasta pasados los tres primeros meses de gestación a modo de precaución.

Poco antes de dar a luz, el pasado 17 de diciembre, Sofía acudía a la boda de uno de sus tres hermanos, Beltrán, que contrajo matrimonio con Eugenia Hernández- Antolín, luciendo un abrigo en tonos beige de líneas rectas con mangas abullonadas completado con una pamela negra de fieltro. Un conjunto que fue muy alabado.

Los duques de Huéscar se casaron en octubre de 2018 en la capilla del palacio de Liria de Madrid, una boda a la que acudió la reina Sofía. Una multitudinaria ceremonia en el que el nieto de la duquesa de Alba le rendía homenaje eligiendo la misma fecha en la que ella dio el 'sí, quiero' a Alfonso Díez. Un evento que congregó a Simeón de Bulgaria, Paloma Segrelles, Carmen Posadas, Esperanza Aguirre, Josie o al Padre Ángel, entre otros.

La pareja se conoció cuando los dos estudiaban en The College for International Studies de Madrid, hace casi una década, si bien no se les vio juntos hasta dos años después en 2015, cuando salieron a la luz sus primeras imágenes como novios. Un año después, hacían oficial su relación acudiendo juntos a la Feria de Abril de Sevilla, de la que son unos habituales. Desde el inicio de su noviazgo, la discreción ha sido la nota dominante del hijo del duque de Alba que, además de dedicarse a los negocios familiares, forma parte de la administración de un banco suizo.