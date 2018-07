Nace 'isLABentura', un laboratorio de guión basado en historias de La Palma

El proyecto, impulsado por el Cabildo a través de Sodepal y la Consejería de Turismo, tendrá una duración de un año y está dirigido a guionistas capaces de escribir largometrajes o series de TV relacionados con las historias y localizaciones de La Palma.

La convocatoria, que concluirá en julio de 2019 con una presentación ante varias empresas productoras y un premio final de 3.000 euros, cuenta con la colaboración de ALMA Guionistas y estará tutorizada por Javier Olivares (co-creador de la serie de RTVE El Ministerio del Tiempo), Yolanda García Serrano (Goya por Todos los hombres sois iguales), Jordi Calafí (Isabel) y los creadores palmeros Mercedes Afonso (El amor se mueve) y Nicolás Melini (Brindo por el hombre más puro que conozco).

El spot promocional del proyecto, realizado por La Isla Comunicación y que también fue presentado este lunes, está protagonizado por la escritora palmera Elsa López.

La presentación se desarrolló ante representantes del sector audiovisual y medios especializados en la librería Ocho y Medio de la capital madrileña y contó con la participación de la consejera de Turismo del Cabildo Insular de La Palma, Alicia Vanoostende, la coordinadora de La Palma Film Commission, María José Manso, Daniel Martín, de La Palma Film Commission, y Javier Olivares, Yolanda García Serrano y Jordi Calafí.

Para Vanoostende, que comenzó introduciendo las características de la isla, "el audiovisual es un sector estratégico, que puede ser enormemente beneficioso" para un territorio reducido como La Palma.

"Este tipo de acciones originales y de impacto, que llevamos desarrollando de la mano de La Palma Film Commission, nos permiten situarnos y fijar la atención sobre nosotros", destacó.

María José Manso, por su parte, apuntó que además de promover los rodajes en la isla y la promoción de La Palma a través de la cultura y sus historias, "isLABentura pretende convertirse en una herramienta útil para que los municipios pongan en valor, aún más si cabe, los hechos históricos que han marcado, y que marcarán, su historia".

Yolanda García Serrano, que confesó no conocer la isla, quiso subrayar que "las historias colocan a los lugares en el mundo", mientras que para Javier Olivares, "no hay género ni época" que no pueda ser tratada con la escenografía audiovisual de La Palma.

"Cuando estuve allí tuve la sensación de que las ideas se me agolpaban. También me alegra que el proyecto equipare a la producción televisiva con la cinematográfica y que se conciba a este sector como una oportunidad de desarrollo industrial", subrayó.

Asimismo, Jordi Calafí explicitó las posibilidades que ahora mismo encierran "los enfoques glocal, que combinan lo global con lo local", resaltando que historias "muy situadas tienen una repercusión mundial".

Así, hasta el próximo 15 de septiembre, isLABentura afronta la fase inicial de presentación de candidaturas, cuyas condiciones pueden consultarse en www.islabentura.com.

A finales de ese mismo mes tendrá lugar el Comité de Selección, en el que el equipo de tutores seleccionará a los seis participantes, cuya distribución estará ponderada para favorecer su diversidad: al menos tres tendrán que ser mujeres y al menos uno tendrá que residir en Canarias.

A la adjudicación de las plazas seguirá en octubre una primera visita a La Palma, para que los guionistas seleccionados puedan familiarizarse con las localizaciones e historias que luego seguirán desarrollando con el apoyo virtual de sus tutores.

En la primavera de 2019 se producirá un segundo viaje a la isla para una semana de escritura intensiva y el proyecto concluirá unos meses después con una sesión de 'pitching' (presentación de proyectos) ante varias productoras de referencia.