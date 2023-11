La mujer que diseña cejas perfectas

Anna Brow tiene una lista de espera de un año para diseñar cejas. Su técnica exclusiva de micropigmentación atrae a mujeres –y hombres– de todos los rincones de España hasta su estudio en Madrid, al que acuden multitud de rostros televisivos y estrellas como la cantante Bad Gyal o la diseñadora de moda Maya Hansen.

No tiene reparos en afirmar que fue «la primera española en hacer cejas perfectas». Un hito que Anna Brow, nombre artístico de Ana Ollauri (Madrid, 1990), logró por un complejo. «Todo comenzó hace 15 años. Yo tenía unas cejas bonitas, pero en una peluquería me las depilaron en exceso y me las destrozaron. Nunca las recuperé, dejándomelas como las de Alaska». Un disgusto que la tuvo «un mes sin salir de casa».

Un encierro en el que se dedicó a investigar en internet sobre cejas. «Llegué a la conclusión de que en España solo se hacían finas y arqueadas, aunque no nos favorezcan. Las únicas cejas que me gustaban de verdad eran las de las actrices de Hollywood, así que decidí viajar a Estados Unidos para formarme con los maquilladores y diseñadores de cejas de las estrellas de cine». Allí, en Los Ángeles, tomó su primer curso de diseño de cejas y coloración, en el que se dio cuenta «que había nacido para ello».

Cuando volvió a España, en 2009, empezó a trabajar en una multinacional americana de diseño de cejas, «ya que compartía mi filosofía y allí pude explotar al máximo lo aprendido en Estados Unidos. Me posicioné rápidamente en el mercado con mi técnica exclusiva de diseño de cejas. Todo el mundo quería que yo le hiciera las cejas. Venían chicas de todas partes de España. Para mí era un sueño hecho realidad», confiesa Ollauri.

En 2012 se alzó con el récord Guinness mundial realizando 382 cejas perfectas en tan solo ocho horas. «Este título marcó un antes y un después en mi carrera profesional. Fue sin lugar a duda lo que me impulsó a querer emprender en mi sector. En 2019 decidí abrir mi propia empresa de diseño de cejas y micropigmentación», cuenta. Una empresa que hace más de un año tuvo que cambiar de ubicación e irse a un espacio mucho más grande porque la cifra de clientes y alumnas sigue en aumento.

Y eso que cuando decidió dedicarse laboralmente al diseño de cejas su padre, banquero de profesión, se echó las manos a la cabeza. «Me dijo que estaba loca, que me iba a morir de hambre el día de mañana porque maquillar o hacer cejas era un hobby para jugar entre amigas», recuerda entre risas de aquellas palabras de su progenitor, que hoy en día está muy orgulloso de su hija.

No a las cejas finas

La visagista no acepta todos los trabajos que le solicitan. Si alguien va con la idea de salir de su centro de belleza con las cejas finas al estilo de los 90, como las que lucían las 'tops' Linda Evangelista o Kate Moss, y que de las que ahora hacen gala la cantante Rosalía o la modelo Bella Hadid, que no se moleste en contactar con ella. «Honestamente, considero que es retroceder. Creo va ser una moda efímera, no va a hacer eco, la seguirán los más fanáticos de las artistas que las llevan, al igual que pasó con las cejas decoloradas», apunta.

Preguntada por los mayores errores que se cometen con el marco de la mirada, tiene claro que el más común es a la hora de depilarse en casa. «Arquearnos las cejas o dejarlas de diferentes grosores, ya que uno mismo cuando se depila, sin darse cuenta, gesticula y ese gesto cambia la forma natural de la ceja. También es muy común teñirse de rubio y no igualar las cejas al tono, generando un contraste visual que aporta peso y agresividad a la mirada».