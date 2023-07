Muere el nieto de Robert de Niro a los 19 años

Leandro De Niro Rodríguez, nieto del legendario Robert de Niro e hijo de la actriz Drena De Niro, ha muerto a los 19 años de edad, tal y como ha confirmado esta última en sus redes sociales.

El joven había comenzado sus estudios para seguir los pasos de sus dos abuelos y de su madre. Y, había debutado en películas como 'Ha nacido una estrella' y 'Cabaret Maxime' en 2018. El diario 'Daily Mail' ha publicado que junto al cuerpo del joven fallecido había una «sustancia blanca similar a la pólvora».

«Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras o de la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo», ha escrito su madre en redes sociales con una foto del joven. A lo que ha añadido: «No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré seguir y difundir el amor y la luz que me hiciste sentir al ser tu mamá».