Muere Justo Gallego, el artesano de las catedrales

Apenas tenía 37 años cuando comenzó a levantar de la nada y con sus propias manos la catedral de Mejorada del Campo, la ambiciosa obra a la que dedicó el grueso de su vida. Sesenta años después, tras invertir casi a diario su dinero, sudor y esfuerzo en el sinuoso e imperfecto templo, el agricultor y albañil Justo Gallego ha fallecido a los 96 años de edad.

Contaba el 'loco' de la catedral de Mejorada, a poco más de 20 kilómetros de la ciudad de Madrid, que una tuberculosis tuvo la culpa de tamaña gesta. Tras dedicar sus años mozos al campo y a llevar leche fresca a la capital, ingresó con 27 en un monasterio del Císter, pero lo acabaron echando tras enfermar. Superó el trance y lo vio claro: un 12 de octubre de 1961 ponía la primera piedra de este templo «en honor a Dios» por la devoción que sentía su madre por la patrona de Zaragoza, la virgen del Pilar.

«Cuando me puse a construirla me insultaban, me decían loco», recordaba hace unos años este diseñador y arquitecto autodidacta que alumbró esta monumental estructura sin planos ni guías y utilizando fundamentalmente materiales reciclados tan imposibles -los cubos de una fábrica de piensos que venían de China sirvieron para dar forma a las columnas de cemento; unas latas, para levantar las más pequeñas- que a menudo el visitante se pregunta qué extraña magia la mantiene en pie.

Y es que visitas no faltan. Un anuncio de Aquarius en el año 2005 puso la catedral en el mapa e hizo tan popular a su constructor -llegó a protagonizar una exposición en el MoMA de Nueva York- que cada semana un millar de personas se acercaba a contemplar este templo en el que se dejó la vida y la fortuna. Unos 600.000 euros se fundió Justo en la catedral entre donativos y su propia herencia para levantar este monumento a Dios de 4.700 metros cuadrados, 35 metros de altura, una planta central de 50 metros, una cripta subterránea, dos claustros, un baptisterio, 12 torreones de 60 metros, 28 cúpulas y más de 2.000 vidrieras, y todos los extras, incluidas cinco viviendas para sacerdotes, por «si algún día llegan», decía.

Con su fallecimiento, la Catedral de la Fe, como se conocía popularmente, queda inconclusa, pero la obra se terminará. Mensajeros de la Paz, la ONG a la que Justo donó el templo, se va a encargar de concluirla, después de que un estudio de arquitectura haya avalado la solidez del complejo. En un comunicado, la organización que preside el padre Ángel lamentaba ayer que Justo se haya ido «sin verla terminada» y anunciaba que «la catedral llevará su nombre, Catedral de Justo».