Mónica Hoyos: «En el amor soy terca y cabezota»

El martes de la semana pasada, días antes de someterse al polígrafo de Conchita en el 'Viernes Deluxe' de Telecinco, Mónica Hoyos, mucho más relajada que en el plató, se encontraba en Barcelona participando en la inauguración del restaurante 'B-One La Rambla 26' para apoyar a los hosteleros, «los grandes damnificados de la pandemia». Más allá de los altibajos de su relación con Carlos Lozano, padre de su hija, de su próxima boda con Alejandro Sánchez y de las feroces críticas que ha recibido su prometido («o es muy buen actor o miente muy bien», razona ella en su defensa), esta peruana tiene una dilatada trayectoria como presentadora, actriz, modelo y concursante de 'realities', así como una variada biografía personal que comenzó hace 44 años en Lima.

«Hay que tener valentía y un poco de locura para abrir ahora mismo cuatro restaurantes», comentaba el martes en Barcelona refiriéndose a sus anfitriones. Pero ella los entiende. «Porque yo también estoy un poquito loca en ciertas cosas. La locura es una forma creativa de expresarse y soy una artista». También era muy valiente... «Pero por desgracia la maternidad y el cumplir años han ido aumentando mis miedos. Me gustaría volver a tener la misma valentía que a los 25». No tenía 25 sino 21 cuando Mónica cometió su mayor locura. «Me enfadé con mi novio, cogí un vuelo y me fui a Australia al día siguiente». Que fueran más de las ocho de la noche no le frenó. «La agencia de viajes de El Corte Inglés estaba abierta hasta las diez y media. Me planté allí y pregunté: ¿Tienen vuelos a Australia?». Y sí. Había uno a las pocas horas. Con cuatro cosas en la maleta, embarcó en el avión llorando, pero fue recuperando el ánimo a lo largo de las 24 horas que duró el trayecto, con escalas en Filipinas y Bangkok... Por fin aterrizó en Sídney. Y, sin conocer a nadie, decidió quedarse un mes.

«Mi educación ha sido estricta no, lo siguiente. Y en el trabajo siempre he sido muy hormiguita. Me fui a una agencia australiana y me ofrecí como extra. Hablo perfectamente inglés, así que el idioma no era problema. Me llamaron al día siguiente. Me presenté a dos castings y me cogieron. Acabé haciendo un anuncio de champú». Hizo amigos y podría haberse establecido allí. Pero a los 30 días regresó a Madrid... A los brazos del mismo novio del que había salido huyendo. «Para el amor soy terca y cabezota -admite-. Me creo una oenegé e intento cambiar a mi pareja, convertirlo en Superman. No aprendo. Es como genético. Mi abuela lo hizo, mi madre también. Siempre han estado intentándolo con el mismo».

Suena a que Mónica nunca va librarse de Carlos Lozano, al que conoció en 1999 en 'El precio justo' y con quien ha mantenido una relación en forma de montaña rusa durante décadas. Sin embargo, ella lo niega. «No, no. Yo creo que en mi caso por fin la 'maldición' se ha cortado. Y espero que mi hija no la herede». Curtida en 'Gran Hermano Vip', donde asegura haber sufrido ataques externos «que sacaron lo peor de mí», Hoyos se siente más identificada con su paso por 'Supervivientes'. «Ahí fui de verdad yo misma, porque soy una guerrera. Muy pronto voy a tatuarme la palabra 'Warrior' en el brazo».

El «pibón» de su padre

Aquel concurso de supervivencia extrema le hizo sentirse en su hábitat. «Crecí en una zona de playa y muchas veces tuve que comer con mi abuela papas sin nada más. Teníamos una casa muy bonita pero muy poco para comer». Su abuela Carmen, que ha cumplido 90 años, es una bibliotecaria peruana que crió a sus cuatro hijos sola, tras separarse de su marido, «al que terminó cuidando en su vejez». También se ocupó de su nieta Mónica. «Mi madre me tuvo con 16 años -detalla la presentadora- y luego se fue a España, a trabajar como secretaria del cónsul peruano en Valencia. Yo fui a visitarla a los diez años y ya me quedé».

Por su padre, marino de guerra ya jubilado, Mónica siente adoración. «Venía a buscarme los domingos a casa de mi abuela con su uniforme blanco. Para mí era 'Oficial y Caballero'. Amo a mi padre. Es un 'pibón'. Cuando iba de la mano con él, no me gustaba que le miraran tanto las mujeres. Desde hace casi 17 años, Mónica es madre de Luna Lozano. «Pronto se va a ir a estudiar fuera y no sé cómo lo voy a llevar. De vez en cuando lloro», confiesa. Hasta entonces, afronta con buen humor la polvareda que ha levantado la que será su primera boda. Fiel a sus raíces peruanas, Hoyos no para de bailar en sus redes sociales. «Mucha gente se queja. Y no lo entiendo. Yo los llamo los fans confundidos. Dejen de quejarse y bailen conmigo. Y si no les gusta lo que hago, pues no me miren».