Promesas de la moda en La Palma

Gabriela Rosé, Jean Pierre Rosales, Ana Gabarrón, Cristina Hernández, Rayco Plata y Sara Luis Rodríguez visitaron el Palacio Salazar de la capital palmera para hablar de su carrera profesional y experiencia como finalistas del Certamen Promesas de la Moda.

Todos los participantes coincidieron en que se trata de una oportunidad única para acercar sus colecciones al público palmero y poner en valor su trabajo. «La costura se inventó en La Palma, el destino idóneo para celebrar este certamen». Para conseguir una plaza en la tercera edición de este concurso, que este año recibió una treintena de propuestas, previamente se elaboró un boceto y, una vez que fueron seleccionados, comenzaron a trabajar los diseños y las colecciones.

Otras cuestiones, que cobraron cierta relevancia, fueron la situación del sector textil en la isla de la Palma, el fenómeno fast fashion desarrollado por las grandes industrias de la moda o cómo buscar la exclusividad de las prendas a la hora de elaborar una colección.

Los participantes, también, quisieron mostrar su agradecimiento al trabajo realizado por Isla Bonita Moda. Para ellos, la moda en La Palma está en pleno auge y se ha observado un aumento importante derivado del compromiso existente para convertir a la isla en un referente, no solo a nivel moda, sino también en otros ámbitos como el artístico. La jornada terminó con la intervención de los finalistas, quienes explicaron al público cuál es el tipo de cliente que tienen. Sara elabora piezas de joyería inspiradas en la mujer actual. A Rayco no le importa la edad, quiere una mujer a la que le guste llamar la atención y con presencia. Cristina, por su parte, apuesta por joyas con personalidad y toques de locura. Ana elabora prendas femeninas ligadas al mundo de la cultura, al igual que Jean Pierre, que apuesta por la mujer alternativa e interesada por el mundo del espectáculo. La mujer paniculata de Gabriela se caracteriza por ser trabajadora, divertida y diferente a las demás.

El segundo bloque de la tarde estuvo protagonizado por Carmen Asensio, quien realizó una demostración de un maquillaje realizado para pasarela. La maquilladora y peluquera palmera explicó que, en pasarela, debido a la falta de tiempo, muchas veces es necesario realizar adaptaciones del modelo que se solicita.

Para realizar el maquillaje en pasarela es necesario contar con mucha iluminación. «Todo está permitido siempre y cuando esté bien hecho», añadió. En cuanto al material, la maquilladora destacó que es importante cuidarlo para que consiga el efecto requerido. Carmen Asensio, tuvo una gran ovación del público y recibió una gran cantidad de elogios por el trabajo que realiza. Además, respondió a las preguntas de los asistentes y hablo sobre el sector textil en La Palma. Según Asensio, la evolución del sector, con la creación de Isla Bonita Moda, ha sido buena, ya que a los palmeros se les han abierto las puertas. «Me siento profeta en mi tierra. Que aquí se me valore como se me está valorando me da mayor responsabilidad y me hace sentir más profesional», concluyó.