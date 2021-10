Las prendas amadas de una 'top'

Los rasgos poco perceptibles pueden dar a algo un carácter determinado. Un ejemplo es el reto de la sostenibilidad, porque no todo lo que se engloba en el concepto lo es realmente. Es el llamado 'greenwashing' (lavado verde), usado por algunas marcas para presentar sus productos como sostenibles sin cumplir los criterios necesarios para serlo. Una práctica en aumento en el sector textil que, según la ONU, produce más emisiones de carbono que todos los vuelos y transportes marítimos internacionales juntos. «A pesar de los avances logrados en los últimos años, hoy la industria de la moda representa un 10% de las emisiones globales que se emiten al planeta y es responsable del 20% de la contaminación industrial de agua», argumenta Marta Ortiz (Valencia, 1994), una de nuestras modelos más internacionales y fundadora de Matiz, una plataforma de comercio electrónico nacida para potenciar el consumo responsable y la economía circular en la industria de la moda, donde «queda mucho trabajo por hacer y todos los implicados debemos formar parte del cambio».

«Matiz era una idea que tenía en la cabeza desde hace casi tres años. A raíz del confinamiento lancé una iniciativa en redes sociales, #YoTeSigoATi, que trataba de dar visibilidad al pequeño comercio y marcas artesanales españolas que necesitaban apoyo durante ese periodo de incertidumbre. Esta campaña en redes reafirmó la idea de crear una plataforma en la que los consumidores pudieran encontrar todas las marcas sostenibles, y que además fueran acorde a las últimas tendencias y estilos del mercado», detalla Ortiz de la plataforma, con más de 50 firmas de moda, belleza y decoración creadas en España, como Adriana Iglesias, Malababa, Duarte o Cashfana.

A todas las casas seleccionadas se las exige cumplir al menos tres criterios. «Emplear un tejido orgánico o reciclado, que se fabrique en España -si fuese en otro país debe cumplir unos determinados estándares en las condiciones laborales- y que, además, no se produzca más de lo que se venda», especifica Marta Ortiz. La modelo y ahora empresaria busca definir el nuevo concepto de lujo, artesanía y sostenibilidad con materiales de calidad, colecciones atemporales y los adecuados procesos de producción.

Armario duradero

Igual de interesante es su sección de prendas de segunda mano de lujo. La novedad que ofrece son que las piezas 'ya amadas' compradas en Matiz, transcurrido un período, podrán venderse de nuevo a cambio de 'matizes', una forma de pago para fomentar la economía circular. Además, en colaboración con la empresa Niumi, los clientes tendrán la posibilidad de contratar un servicio de organización de armario, centrado en ayudarles a crear un sistema de orden adaptado a sus necesidades y estilo. También pueden optar por la asesoría de imagen personalizada posventa, con el objetivo de crear un armario cápsula y duradero para sus clientes en cualquier lugar de España.

«La idea es crear un espacio propio en otoño dónde las clientas puedan venir a conocer las últimas tendencias, probarse, y tocar los materiales, y por supuesto conocer a nuestro equipo», comenta la modelo sobre sus planes, en los que a largo plazo entra tener su propia colección «de productos básicos, atemporales y sostenibles». Aunque ese momento llegará, aclara, cuando se lo permita su trabajo como modelo, en el que lleva inmersa desde hace once años, en los que «lo mejor ha sido conocer tanto mundo y empaparme de lo que me apasiona: la moda. He conocido a leyendas como Karl Lagerfeld, Vivienne Westwood, Albert Elbaz, Zuhair Murad y he tenido la suerte de vivir en Nueva York, Tokio, Milán y París», donde ha desfilado para firmas como Chanel, Armani o Elie Saab.

«Como todos los trabajos, tiene su parte menos divertida, como los largos viajes, cambios de horarios, la soledad, horas de 'shooting' con temperaturas extremas», aunque, aclara rápidamente la considerada mejor modelo de la pasarela Mercedes Benz Fashion Week Madrid de 2016, «cuando algo te apasiona tanto, desarrollas una memoria selectiva y solo recuerdas lo que hace que se te pongan los pelos de punta».