Mishel Gerzig: «Moda Cálida me ha sorprendido gratamente» Fue una de las modelos referentes durante la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. A la israelí, novia de Thibaut Courtois, salió encantada con la experiencia

Se cerró la 25ª edición de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida consolidando su posición como referente internacional en moda baño. El certamen acogió en esta edición a 38 diseñadores y marcas. De ellos, 17 fueron creadores canarios, 10 nacionales, 6 internacionales y 5 marcas de moda baño infantil. Sobre la icónica pasarela circular de ExpoMeloneras desfiló un casting de modelos diverso, cosmopolita y multirracial, integrado por modelos canarios, nacionales, e internacionales. Este casting especializado en moda baño estuvo formado por 45 modelos en total: 32 chicas (10 de ellas canarias), y 13 chicos (10 de ellos canarios). Encabezaron el elenco de modelos nacionales e internacionales nombres propios como Malena Costa, Águeda López, Helen Lindes, Desiré Cordero o la israelí Mishel Gerzig.

C7 tuvo la oportunidad de dialogar con Mishel Gerzig. Esta joven israelí de 24 años se ha puesto en el foco mediático desde que se confirmó su relación sentimental con Thibaut Courtois, portero del Real Madrid.

La joven israelí se estrenó en Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida durante la segunda jornada de la pasarela y disfrutó al máximo de la misma. Apenas tuvo tiempo para conocer Gran Canaria, en su primera visita a la isla, pero quedó «gratamente sorprendida con Moda Cálida. Tenía muy buenas referencias de la pasarela y se han confirmado. Se está realizando un gran trabajo y hay firmas canarias de una extraordinaria proyección», destacó.

Servicio militar

Mishel Gerzig es una modelo internacional que sigue elevando su listón profesional. Reconoce a C7 que tiene «varios proyectos en mente, pero no puedo desvelar nada aún», mientras en su Israel natal su nombre es cada día más conocido.

A los 13 años, empezó a posar como modelo con algunos trabajos hasta que, con 16, fichó por una agencia internacional. En los veranos cambiaba Eilat, su ciudad natal, por Milán y Miami para empezar a sentirse una modelo de verdad aunque muy lejos de la fama. A los 18 años decidió hacer el servicio militar (obligatoria también para chicas en Israel) en toda su extensión y no recurrir a una cláusula que le permitía un servicio más limitado para compaginarlo con la pasarela.

Dado que gran parte de su vida giró en torno al mar de Eilat, no sorprende que fuera enviada a la Fuerza Naval. Tras dos años de uniforme que incluyó el curso de oficial, Gerzig no siguió la carrera militar y retomó la de modelo. Su pasión por el mar también lo refleja cuando ha visitado Canarias. Su estreno en Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida le posibilitó disfrutar algo de la isla, aunque el pasado verano estuvo junto a Courtois durante quince días en Tenerife.

«Canarias es un lugar magnífico para vivir. Estuve este pasado verano en Tenerife y me encantó. El mar me apasiona y navegar es una de mis pasiones», afirma.

Entre desfile y desfile, junto a sus asistentes, pendiente del móvil, en el backstage maquillándose y cambiando de look, y disfrutando de la pasarela, así pasó una jornada intensa esta joven israelí que deslumbró en ExpoMeloneras y que salió encantada con su estreno en el certamen grancanario.

De su profesión le apasiona «viajar por todo el mundo y conocer nuevas culturas y gentes. Gracias a mi trabajo estoy cumpliendo ese sueño y quiero seguir avanzando en un mundo que me apasiona». Le cuestionamos si había pensado en sacar su propia línea de ropa o de complementos, y tras una pequeña sonrisa, indicó que próximamente verá la luz algún que otro nuevo proyecto. Ella también ha estudiado diseño de interiores, al margen de manejar varios idiomas y haber sido oficial del ejército israelí.

Proyección

El aumento de marcas internacionales en la pasarela responde a una firme apuesta por la internacionalización de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, cuyos datos de seguimiento fuera de nuestras fronteras aumentan cada año. En el 25º aniversario celebrado hace unos días estuvieron presentes las firmas internacionales: Melissa Odabash (Reino Unido), Alexandra Miró (Reino Unido), Oyesimwear (Turquía), y Mama Maria (Holanda); que se unen a Miss Bikini Luxe (Italia) y Gottex (Israel), ambas ya presentes en ediciones anteriores. Y entre los nombres participantes de esta edición 2021 se encuentran firmas de reconocido prestigio como Ágatha Ruiz de la Prada, Dolores Cortés, Guillermina Baeza, Aurelia Gil, Nuria González, Elena Morales, TCN, Palmas, Gonzales, Chela Clo, All That She Loves, o Bloomers, entre otras.

Mishel Gerzig desfiló diseños de Guillermina Baeza, Como un pez en el agua, Miss Bikini, All that she loves, Maldito Sweet y Melissa Odabash, y pudo palpar el enorme trabajo que se está realizando año a año con una pasarela cuyo origen es un programa de actuación en el sector textil de la moda en la isla creado desde la consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. La moda es un sector creciente y con posibilidades de expansión industrial y Gran Canaria representa el marco en el que diseñadores y empresas apoyan sus proyectos, algo que se ha ido evidenciando desde sus inicios.

La pasarela se está internacionalizando para alcanzar cotas mayores y esos pasos se han ido dando. La pandemia frenó y truncó proyectos para todos e incluso para las top model como Mishel Gerzig. «Ha sido una época complicada para todos. Estamos comprobando cómo poco a poco recuperando la antigua normalidad. Israel fue un ejemplo en vacunación y las restricciones van desapareciendo en los distintos países».

Mishel Gerzig es un rostro conocido en su país. No se considera ninguna celebrity, pero es una persona muy conocida en la sociedad israelí y su figura tiene una enorme proyección internacional. Colabora en Israel con distintas asociaciones y está muy involucrada con organizaciones que trabajan en su país en distintas causas.

Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida sigue apostando por optimizar su plataforma digital para posicionarse un año más entre los eventos de

moda más seguidos por la comunidad digital global. A través de su web se pudieron seguir los desfiles en streaming desde cualquier punto del mundo, y en ella se alojaron contenidos «a la carta» de calidad sobre la pasarela, además de los desfiles, información relevante sobre las marcas y diseñadores participantes.

Además, se intensificó la estrategia digital con las redes sociales como protagonistas para seguir creciendo y creando una comunidad de público interesado en moda baño y en Gran Canaria. Esta estrategia sirve como vehículo clave para crear sinergias entre los principales actores del evento: diseñadores, influencers y público general.

Mishel Gerzig se fue de Gran Canaria con una visión más real de lo que supone esta pasarela para la isla y su repercusión internacional, así como el trabajo que los diseñadores canarios están realizando. Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida 2021 continúa apostando por el impulso al talento canario, tanto a los nuevos talentos y marcas emergentes, como por las firmas consagradas. Todas ellas configuran una pasarela caracterizada por acercar el imaginario de la cultura y tradición canarias a la moda baño más actual. El evento sirve también como trampolín para modelos canarios, y conforma el escaparate perfecto para presentar colecciones creadas atendiendo a valores sostenibles, altos estándares de calidad y diseños de tendencia.

ExpoMeloneras recuperó la magia de la pasarela con la asistencia de público habitual tras una edición como la pasada celebrada con muchas limitaciones.

Enamorada del paisaje de Canarias, de su gastronomía y de las tremendas posibilidades que ofrece el mar para poder navegar y organizar distintas actividades, Mishel Gerzig vivió con intensidad Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, un evento único en Europa.

Navegación

En Tenerife disfrutó de la navegación. Su formación militar en el mundo naval, con el título de patrona de embarcaciones, deja bien a las claras su gran pasión por el mar. En el sur de Tenerife, donde Courtois tiene residencia, Mishel Gerzig pudo comprobar las alternativas de

ocio que ofrece Canarias, refrendadas ahora por su paso por Gran Canaria para trabajar en la pasarela de baño. Gerzig transportó la imagen de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida al mundo en la edición del 25º aniversario de un certamen que sigue creciendo.

Aumento de seguidores en redes

Mishel Gerzig cuenta con un total de 272.000 seguidores en su cuenta de Instagram. En Israel es muy seguida y últimamente, tras la confirmación de su noviazgo con el futbolista belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, se ha incrementado el seguimiento en redes sociales. Gerzig continúa desplegando su belleza por las pasarelas de todo el mundo y su popularidad ha crecido como la espuma. Durante el reportaje a C7 no quiso hablar de ningún aspecto sentimental. Gerzig se mostró como una mujer educada y simpática, y sobre la pasarela demostró sus tablas y saber estar a sus 24 años de edad.