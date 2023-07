Los maxi bolsos del boca a boca

¿Una bolsa de tela en la que quepan los manguitos hinchados de dos niños, los cubos, las meriendas, las toallas, el agua y las pertenencias de un adulto? Sí, aunque parezca mentira y suene a animal mitológico, existe. Las gracias hay que dárselas a Triana Bermúdez-Cañete, la fundadora de la marca My Wander.

Ella misma se confeccionó una bolsa muy, muy grande para poder desenvolverse más fácilmente con sus bebés. Tales fueron las peticiones de sus allegados para que llegar a la piscina con dos niños no fuese un infierno que se vio obligada a replicar la bolsa. ¿Qué tenía de diferente a las ya existentes? «El diseño, pero sobre todo la practicidad. No encontraba diseño y practicidad en ninguna bolsa», explica la madrileña, que vio como el boca a boca daba un giro a su vida.

Las maxi bolsas, de las que confeccionó doce en 2017, pegaron un 'boom' el siguiente año, «cuando me empezaron a encargar bolsas grandes para los regalos de las profesoras. Ese segundo año ya le puse unas cremalleras porque creía que era muy útil y la demanda se disparó», comenta. «Hasta 2022 -añade- siempre he tenido el problema de quedarme constantemente sin stock de maxi bolsas. Luego saqué los neceseres y todo el mundo compraba la bolsa y el neceser a juego», aunque la maxi bolsa sigue siendo el producto estrella pese a la variedad de formatos y productos que ya oferta en su web.

Porque antes que bolsos, Triana se lanzó al diseño de petos de gateo cuando se vio en la tesitura de encontrar, como mamá, unos pantalones cómodos y de diseño bonito para sus bebés. Una experiencia con la que la experta en 'marketing' digital y analítica, que «no había tenido relación con el mundo textil, ni era una obsesa de la moda», solo pretendía satisfacer su propia necesidad.

De hecho, hasta agosto de 2022 siempre tuvo otros trabajos en comercio electrónico aparte de My Wander, y no fue hasta entonces cuando se centró en su propia marca, que fue como hacerse otro máster en 'marketing' o en comercio electrónico. No en vano, ella, junto a su equipo, abrió la web internacional de El Corte Inglés.

Solidaria y sostenible

My Wonder no se conforma con ser una firma más. Es una firma con alma solidaria. «Nos fuimos a Malawi mi marido y yo un año entero de voluntariado. Eso fue un antes y un después», explica, por lo que cuando ya contrató una empresa para confeccionase los productos en 2022 -«hasta 2021 lo hacía yo como buenamente podía»- le comentaron que sobraban restos de tejidos y propusieron hacer monederos.

Y lo hizo, pero solidarios. «Lo que hago es no tirar el tejido que sobra de los cortes, que me mata, la verdad, y cuando vendo los monederos donó las ganancias a la fundación Esteban Vigil, que es la fundación de monjas misioneras con la que nos fuimos».

El alma solidaria se compenetra perfectamente con la faceta sostenible. La marca invierte en la elección de tejidos reciclados certificados, tejidos teñidos con el mínimo recurso de agua posible y envoltorios biodegradables.

Además, la colección Rustic, lanzada este año 2023 por My Wander, ha sido embolsada por la fundación Prodis, comprometida con el desarrollo personal y profesional de personas con discapacidad intelectual. «Hacen una función que te la podría hacer un taller y dices, ¿qué más me da? Pues, ¿por qué no voy a hacerlo con ellos?».

Detalles que marcan la diferencia con unos complementos nacidos para hacer la vida más sencilla -y bonita- a todo el mundo.