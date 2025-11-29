Letizia ya tiene sustituto de Felipe

Varela, diseñador de cabecera de la Reina durante años, dio paso a una amplio abanico de firmas en el que tiene un espacio destacado The 2nd Skin Co

A doña Letizia se le ve el plumero. Está claro que la Reina siente cierta debilidad por los exquisitos diseños de Antonio Burillo y Juan Carlos Fernández, los modistas tras la firma The 2nd Skin Co que popularizó Eugenia Silva tras acudir a una boda enfundada en una de sus fabulosas piezas. Una fama que se internacionalizó cuando Jennifer López descubrió la marca, lo que les llevó a hacerse un hueco entre las estilistas de Los Ángeles.

Eugenia Silva y Jennifer López fueron un excelente escaparate para ellos, que ahora pueden presumir de tener como embajadora mundial a doña Letizia. La Reina se inició en la marca en una cita tan señalada en su agenda como el concierto previo a los Premios Princesa de Asturias de 2019. Eligió un top de plumas rosa empolvado con una lazada negra a la cintura y pantalones negros rectos. Parecía que era una firma más entre todas a las que intenta dar cabida en su vestidor tras dejar de ser fiel a Felipe Varela, pero nada más lejos de la realidad. Se estaba reservando para darle su propio espacio.

Fue el 19 de septiembre de 2023, en la apertura de la temporada 2023/2024 del Teatro Real de Madrid, cuando rescató la marca. Se trataba de un elegante vestido midi negro de tafetán con dos lazadas en los laterales del frontal de la falda, otorgando el aire romántico tan representativo de la firma, cuyo patronaje comparte los códigos de la elegancia atemporal de maestros como Christian Dior y Cristóbal Balenciaga, con una marcada impronta de la estética de la década de los cincuenta.

Siete meses más tarde, en abril de 2024, deslumbró en un banquete de Estado en Ámsterdam con un vestido largo de gala azul cobalto confeccionado en mikado con mangas japonesas y lazos en los puños. Una imagen que dio la vuelta al mundo, ya que la Reina tuvo que sentarse durante el besamanos debido a las molestias ocasionadas por su neuroma de Morton. Tanto le gustó el traje, que era de novia y se le modificó el color, que repitió el modelo hace tres semanas, en la cena de gala en el Palacio Real de Madrid con motivo de la visita de Estado del sultán de Omán.

Poco antes, durante el primer viaje oficial de los Reyes a Egipto, el pasado mes de septiembre, doña Letizia epató con uno de los modelos de novia de la firma. Se trataba de un vestido midi blanco de encaje de algodón con motivos florales sobre una base de organza de seda natural que se ajustaba a la figura con un cinturón grueso. Un estilismo con el que acaparó todas las miradas y acumuló alabanzas. A Juan Carlos y Antonio también se los llevó en la maleta en su viaje oficial a Italia en diciembre de 2024, donde combinó una blusa blanca en popelín de algodón con manga murciélago con una original abultada falda de princesa en tono piedra con plisado artesanal a mano salpicada de cristales. Dos piezas que acompañó con un abrigo blanco de Ángel Schlesser, firma en la que coincidieron Juan Carlos y Antonio.

Esta misma semana, para recibir en Palacio al presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmerier y la primera dama, Elke Büdenbender, la Reina recuperó de su armario un favorecedor vestido con bajo asimétrico, manga francesa y escote redondo en color guinda que estrenó a principios de año, cuando Felipe VI fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid.

Una revisión con la que queda patente que The 2nd Skin Co no es una marca más para doña Letizia, porque con sus diseños 'grita' realeza sin esfuerzo, por lo que es una apuesta segura en los eventos más señalados, donde le gusta sacar toda la artillería pesada tanto de su joyero como de su armario.