Las bailarinas de Dior iluminan París

Una coreografía de belleza

No solo en las formas de esta colección se vio la influencia; Dior cargó vestidos, faldas y abrigos de seda con estampados de caleidoscopios en homenaje a las puestas en escena cinemáticas de la estadounidense Loïe Fuller, que con luces de colores y telas fluidas alcanzó la fama a finales del siglo XIX.

El trabajo de líderes del baile, como Pina Bausch, Isadora Duncan o Martha Graham, inspiraron a Chiuri, que quiso decorar el pabellón, con forma de cubo, con algunas de sus frases: “Baila, baila, si no estamos perdidos”, decía Bausch.

Ballet, fuente de inspiración para la diseñadora

Así, Chiuri traza su camino en Dior construyendo un universo que tiene mensaje y forma propia: por un lado, la reivindicación feminista que empezó con el “We should all be feminists (Todos deberíamos de ser feministas)” grabado en camisetas de algodón, homenaje a la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, y que evoluciona ahora en una ofrenda a las grandes mujeres del baile.