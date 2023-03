Joyas de película

¿Qué tienen en común las películas 'Emma', 'Asesinato en el Orient Express', 'Elizabeth: la edad de oro' y 'Alatriste'? Su nexo tiene nombre propio: Diego Percossi Papi. Se trata de un prestigioso orfebre italiano que diseña y produce joyas para multitud de cintas y series, algunas de las cuales han ganado premios internacionales por su vestuario. Piezas que después le solicitan sus clientes.

«Muchas de mis joyas son piezas únicas, no siempre replicables, y las clientas que consiguen una la conservan como un tesoro. La manera en la que son llevadas por una actriz y la escena a la que pertenecen son muy importantes tanto para nosotros como para nuestros compradores», comenta Percossi Papi en una entrevista con este periódico. «Entre las primeras joyas que recuerdo están los pendientes Dono del Re llevados por Ariadna Gil en 'Alatriste'; los alfileres para plastrón -corbata muy ancha que cubre el centro de la pechera de la camisa- para Philippe Noiret, que los coleccionaba, en '¡Rossini! ¡Rossini!', de Mario Monicelli; o el broche 'Cavallo marino' realizado para una escena a caballo de Cate Blanchett en 'Elizabeth: la edad de oro'».

Ampliar El joyero Diego Percossi Papi.

Trabajar en el séptimo arte es tan interesante como intenso.«Los plazos del cine siempre son muy apretados y el diseñador de vestuario que pide mis joyas, que necesitan de plazos más largos, siempre busca algo personalizado». «No es una casualidad -esgrime- que las películas para las que hemos proporcionado las joyas hayan ganado prestigiosos premios para el vestuario, entre los que se cuentan un Oscar, un Goya y dos Donatello. Entre los estilistas con los que ha trabajado se encuentra su amigo Gabriele Mayer, un histórico diseñador de vestuario italiano, que se encargó del de Sophia Loren en la cinta 'Francesca', de Lina Wertmuller. «Para esa película realizamos muchísimas joyas expresamente para ella», recuerda el orfebre. Tanto le gustaron a la italiana que para una escena en la que no estaba previsto que llevase ninguna, «Sophia Loren le pidió a Gabriele, con inolvidable garbo, poder llevar nuestro 'collier de chien' (collar de perro) sobre el cuello desnudo».

Una minuciosa labor que lleva a cabo en su pequeño taller en el centro histórico de Roma, a escasos metros del Panteón, a donde acuden sus clientes. Con sabiduría y habilidad, trabaja, junto a su familia, metales y piedras con una personalísima interpretación del 'cloisonné', una antigua técnica para decoración de objetos metálicos mediante el uso de esmalte vidriado y de incrustaciones de piedras preciosas, vidrio y otros materiales.

Exposición en España

Poco dado a salir de su taller y hacer exposiciones, hace un excepción con la muestra 'El precioso camino de Dante. La Divina Comedia en las joyas de Percossi Papi', en la sala de Bóvedas de la Casa de la Panadería, en la plaza Mayor de Madrid, hasta el 19 de abril. A través de joyas y objetos artísticos, decorados con piedras y perlas, el público recorre las etapas de una de las obras más importantes de la literatura mundial. El joyero italiano, reconociendo el valor de la obra literaria, rinde homenaje al gran escritor a través de maravillosas e impactantes creaciones capaces de evocar, a través de los colores y el simbolismo de los objetos, sensaciones y emociones únicas y sorprendentes.

Un cautivador diálogo entre joyería y literatura para interpretar a los protagonistas y las metáforas descritas por Dante por obra y gracias de un artista autodidacta. «Eso me ha permitido una libertad de investigación y expresión absoluta, en un período interesantísimo en Italia de revolución cultural». Tras el bachillerato clásico, estudió arquitectura a la par que empezó a realizar esculturas en cobre y esmalte, «a las cuales luego fui añadiendo algunas piedras que completaban el impacto cromático que para mí era básico, hasta llegar a las joyas, que considero como la forma más representativa del arte aplicado».

Ampliar Imagen de algunas de las joyas que alberga la sala de Bóvedas de la Casa de la Panadería, en la plaza Mayor de Madrid.

Las joyas de Papi no sólo tienen éxito en el séptimo arte. La realeza europea forma parte del nutrido séquito de fieles de Diego Percossi Papi, de las que no se permite hablar porque «conllevan una discreción que el orfebre tiene que respetar, aunque luego se hagan públicas cuando son llevadas en actos o eventos». Preguntado por las joyas que suele lucir doña Letizia, que por el momento no parece encontrarse entre sus clientes, opina que «se armonizan totalmente con su manera de ser y que eso es una cualidad importante, porque la joya es un símbolo y representa tus valores de referencia. La Reina tiene una línea sutil que no recarga con joyas llamativas sino con pequeños toques elegantes, acordes a su estilo».