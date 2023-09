Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida regresa en octubre

El Cabildo de Gran Canaria ha presentado, en el marco de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la próxima edición de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida (GCSW by MC), que se celebrará del 5 al 7 de octubre en el recinto de grancanario de Expomeloneras en Maspalomas.

La presentación del evento en Madrid ha corrido a cargo de Minerva Alonso Santana, consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. Junto a ella han estado Arancha Priede, Directora de Negocio en Ifema Madrid, y Elena Morales, Premio a la Mejor Colección Sostenible en la pasada edición de GCSW by MC.

Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida reunirá en esta edición a 33 diseñadores y marcas, -una más que en la pasada edición- de las que diez son canarias; cinco de la península y once internacionales. A ellos se suman siete nuevos creadores, tres más que en la pasada edición. Todas ellas presentarán sobre la pasarela canaria sus apuestas Primavera Verano 2024. Entre los diseñadores y firmas confirmadas para esta edición se encuentran, entre otros, creadores nacionales de reconocido prestigio como Aurelia Gil, Elena Morales, Ágatha Ruiz de la Prada y Dolores Cortés. Esta edición, además, debutan en la pasarela firmas nacionales como Monnur y Gisela.

La selección de marcas invitadas se realiza siguiendo unos criterios de calidad, prestigio y proyección por el comité de moda de la pasarela, una elección que eleva notablemente el nivel de participación.

Minerva Alonso agradeció la experiencia de Ifema Madrid, «que ha supuesto un posicionamiento importante para nuestra pasarela», y la colaboración de la Cámara de Comercio y ACME, así como la presencia de todas las firmas internacionales y nacionales que sumadas al trabajo de los creadores locales y de todo el equipo de la institución insular «han convertido a la pasarela en la plataforma referente en Europa de moda baño, un escaparate para la Isla y un ejemplo de sostenibilidad».

Por su parte, Elena Morales, Premio a la Mejor Colección Sostenible en la pasada edición de GCSW by MC ha agradecido al Cabildo de Gran Canaria y al programa Gran Canaria Moda Cálida el apoyo brindado durante estos años para el desarrollo de su carrera: «Quiero agradecer al Cabildo de Gran Canaria y al programa Gran Canaria Moda Cálida por el apoyo que me han venido brindando durante estos años. Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida es un escaparate sin igual para dar impulso y visibilidad al trabajo de los diseñadores canarios».

Gran Canaria Swim Week by Moda cálida es un evento único en su categoría a nivel europeo, y nace del firme compromiso del Cabildo de Gran Canaria con la industria de la moda. El evento refuerza con esta nueva edición su posición como referente internacional en moda baño, y se consolida como la cita clave en su género dentro del circuito de pasarelas europeas. La profesionalización de la pasarela, uno de los pilares de la estrategia llevada a cabo por el Cabildo de Gran Canaria para el impulso del evento, se basa en un programa de desfiles con nombres de prestigio del panorama actual del diseño, tanto canario, como nacional e internacional.

Durante estos años, la alianza entre el Cabildo de Gran Canaria e Ifema Madrid ha logrado impulsar con fuerza la internacionalización de la pasarela, logrando su posicionamiento en cabeceras de moda internacionales a través de una estrategia común.